日圆跳升而欧元下滑 因葡萄牙银行业忧虑刺激避险买盘

路透纽约7月10日 - 日圆兑欧元周四触及五个月高位，兑美元升至约两个月高位，此前投资人对葡萄牙最大上市银行的担忧以及意大利疲弱的经济数据拖累欧股下挫。

对葡萄牙必利胜银行BES.LS母公司财务状况的忧虑拖累欧元区二线国家公债，限制了对希腊自2012年违约后第二次公债发售的需求。这是今年欧元区二线公债市场首次出现重大的忧虑蔓延。

“欧洲出现一些问题，”瑞穗实业银行的外汇策略师Sireen Harajli表示，“市场抛售欧元，买入日圆等避险货币。”

纽约尾盘，日圆兑欧元EURJPY=R升0.67%，报137.71日圆，稍早升至137.46日圆的2月6日来最高。

日圆兑美元JPY=升0.38%，报101.25日圆，盘中创下101.04日圆的5月21日来最高。

意大利公布工业产出录得约两年内最大跌幅后，也影响了市场的走势。

美元兑欧元EUR=升0.33%，报1.3601美元，美元指数.DXY升0.16%。至80.023。

投资人还在继续消化美国联邦储备委员会6月会议记录，该记录显示联储对通胀的立场依旧温和，且没有提供更接近升息的任何新迹象。

“联储会议记录没有一些市场人士原本担心的那么强硬。看来美联储的升息不会早于他们已经沟通过的时机，”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部门主管Gary Pollack表示。

因美国公债收益率保持在较低水平，美元兑欧元要突破窄幅交投区间有困难，投资人正寻找经济动能不断增强，足以促使美联储开始升息的更明确的信号。

“除非美国经济数据改善带动美国公债收益率开始上升，否则美元后市表现将使美元多头受挫，”CIBC World Markets汇市策略部门主管Jeremy Stretch表示。

美联储副主席费舍尔将在今日晚些时候发表讲话。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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