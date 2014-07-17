马航客机在乌克兰被击落后 俄罗斯卢布兑美元重挫

路透纽约7月17日 - 俄罗斯卢布兑美元周四重挫，但美元兑其他主要货币也走软，因一马来西亚客机在乌克兰东部被击落的消息令投资人震惊，匆忙寻求避险。

一马来西亚客机在乌克兰东部上空被击落，造成机上295人全部遇难。西方支持的乌克兰当局和亲俄叛军之间的紧张局势急速升温。

在灾难消息发布前，投资人已经买入日圆，因西方对俄罗斯实施了进一步的经济制裁，日圆兑欧元升至五个月高位。

美元指数.DXY盘中在窄幅区间波动，纽约尾盘跌0.05%，报80.517，但仍接近周三触及的一个月高位。

不过，美元兑卢布RUB=大涨1.8%，多数涨幅是在马来西亚客机坠毁的消息发布后录得的。

卢布创下去年6月来最大单日跌幅，尾盘美元兑卢布报35.18。

“卢布是因应坠机新闻而下挫的。”道明证券汇市策略师Shaun Osborne表示。

美元也收到美国公债收益率下滑的拖累，兑欧元EUR=跌0.02%，兑日圆JPY=跌0.4%，报101.28日圆。

欧元兑日圆EURJPY=R一度跌至2月初来最低的136.93日圆，纽约尾盘报136.87日圆，跌0.40%。

美元买家关注的美国公债收益率周四下滑，指标10年期公债收益率US10YT=RR跌至2.46%，因避险买盘带动公债价格大涨。

美国周四公布的经济数据显示，上周初请失业金人数减少，房屋开工重挫9.3%，这也扶助提振美国公债。

“债市在数据发布前已经上涨，数据给债市升势更多支撑。”德意志银行汇市策略师Alan Ruskin表示。

美国向俄罗斯最大的石油集团和独立天然气生产商等一些大型企业追加了制裁后，避险德债受青睐，欧股则下挫。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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