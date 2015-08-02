美元受劳工成本数据拖累下挫 但7月上扬近2%

路透纽约7月31日 - 美元兑一篮子货币周五以下滑结束表现不错的一个月，因美国第二季雇佣成本增幅创纪录新低，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍晚升息的押注有所收敛。

欧元区公布的通胀数据令人鼓舞，欧元兑美元在周四下滑后今日强劲反弹。

布兰特原油期货重挫近3%，拖累挪威克朗、澳元等商品货币，但随着美元因劳工成本数据令人失望而下挫，商品货币也回升。

美国劳工部称，雇佣成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。[nL3S10B64M]一些分析师认为雇佣成本至少增长0.5%才能确保美联储升息，并可能早至9月。

“该数据让美元多头受挫，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在接受华尔街日报专访时淡化了雇佣成本数据的影响，称最新经济增长数据提升了美联储9月升息的机率后，美元尾盘缩减跌幅。

美元指数跌0.33%，报97.230，盘中一度大跌逾1%。7月美元指数升1.8%。

欧元兑美元升逾0.4%，报1.0981美元，本月降幅缩至1.4%。

美元兑日圆跌0.2%，报123.93日圆，周四一度升至近七周高位，7月美元兑日圆升1.2%。

分析师表示，对美元来说，下一个重要时刻将是美国公布7月就业报告，如果显示就业进一步增长，可能刺激交易商增加多美元的多头押注。

另外，同油价和商品价格走势息息相关的货币周五稍早下滑，因担心全球供应过剩及中国需求不断降低，之后因美元下滑而反弹。

美元兑挪威克朗收平，报8.1667克郎，本月上扬4.1%。

澳元兑美元升0.2%，报0.7303美元，7月大跌5.3%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0987 1.0931 +0.51 -9.18 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.92 124.14 -0.18 +3.54 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.08 135.68 +0.29 -6.00 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9655 0.9690 -0.36 -2.88 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5622 1.5599 +0.15 +0.31 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3086 1.2999 +0.67 +12.64 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7302 0.7290 +0.16 -10.60 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0615 1.0592 +0.22 -11.73 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7028 0.7006 +0.31 -9.37 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6582 0.6595 -0.20 -15.58 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1722 8.1685 +0.05 +9.37 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9765 8.9338 +0.48 -0.69 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6195 8.6164 +0.04 +10.57 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4761 9.4263 +0.53 +0.08 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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