美元兑日圆触及四个月低位 因重新评估美国经济成长步伐

路透纽约3月22日 - 美元兑避险日圆周三触及四个月低位，投资者重新评估特朗普政府管治下的美国经济成长预期。对特朗普政策能带动经济成长的高期望值曾刺激美元升至14年峰值，股市创下纪录高点。

在上周美联储货币政策声明没有预期的那么鹰派后，美元下跌，本周美元表现更差，因对美国升息步伐的疑虑加重。

周三，美元指数下跌0.12%，至99.698，此前触及近七周低位99.547。

“我们看到各个市场目前普遍出现规避风险的行情，鉴于投资人对围绕特朗普将未能落实一系列对营商有利政策的想法感到不安，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta说。

美元兑日圆下跌最多0.86%，至四个月低位110.75日圆，在周四美国众议院对关键的医保议案进行投票前，市场的紧张情绪加重。

“过去两周对日圆的看涨情绪肯定有所增强，我们看到这势头持续，”Silicon Valley Bank资深汇市交易员Minh Trang说。

摩根士丹利策略师Hans Redeker主笔的研究报告指出，风险市场的表现在本周末前向要得到改善，就需要医保议案获得通过，周五公布的美国耐久财订单报告显示美国企业信心增强。

英镑兑美元跌至盘中低位1.2424美元，之后反弹，日内几无变动。此前一名袭击者在英国伦敦议会大厦附近刺伤一名警察，且一辆轿车冲入议会大厦附近的威斯敏斯特大桥上的行人，共造死四人死亡，至少20人受伤。

Schamotta说，英国袭击事件令市场的紧张情绪加重，至少有些投资者寻求了避险。(完)