（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓

（重发以补上内文漏字）

路透香港5月22日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。

上证综指受益于“一带一路”项目的乐观前景，但如果特朗普执政引发的不确定性进一步抑制风险偏好，股市涨势料有限。显然，特朗普备受争议令投资者感到不安，多数人希望找到未来形势发展的确切答案。市场可能变得极为敏感，有关特朗普的任何新消息都会加剧市场波动。

汇市方面，美元/人民币上周反弹，美国的若干积极经济数据使大家的注意力有所转移。不过，政局不稳将令美元面临进一步下跌风险，空头或推动美元/人民币向6.8700元回落。

日线图上，美元/港元承压，下跌目标指向7.7780港元。

**美元空头重新占上风**

由于数据强于预期提振了经济信心，美元上周四获得喘息机会，收复早些时候的失地。克利夫兰联储行长梅斯特(Loretta Mester)的鹰派言论使市场对6月份加息的预期重燃，美元短线多头受到鼓舞。

不过，上周五美元重新处于抛售压力之下，可见市场焦点仍集中于美国政局不稳上，特朗普政府未来面临的不确定性进一步上升。此前对特朗普推进财政政策非常乐观的投资者不得不重新考虑一下了，美元成为空头的好朋友。

**英镑受阻于1.30美元大关**

由于英国零售增长远好于预期，略微缓解了退欧担忧，上周四英镑/美元突破1.30美元强阻力位。4月份零售增长2.3%，尽管薪资增长不及通胀令消费者感到压力。短线英镑多头试图利用积极经济数据和美元走势不稳的机会来推高英镑/美元，但该汇率涨势仍有限，尤其是考虑到英国退欧谈判的不确定性上升。从技术角度看，若英镑/美元日收盘未能高于1.3000美元，该汇率仍面临跌向1.2775美元的风险。反之，若日收盘突破1.3000美元，将为其上探1.3250美元打开通道。

**欧佩克vs美国页岩油**

原油市场上周走高，对主要产油国延长减产期限的乐观预期升温。欧佩克通过减产表态不断提振市场或许值得称道，但其影响看上去在减弱。随着多空展开激烈的拉锯战，油价未来料进一步大幅波动。大部分人预计减产将持续至2018年3月，我认为美国页岩油生产商如何利用这一机会增加更多供应量更是个问题。从技术角度看，投资者仍密切关注油价对50美元心理位的反应。

**黄金**

上周五早盘，金价走高，原因是美国政治问题严重拖累了市场风险偏好。虽然上周四金价出现大幅技术性回调，但整体趋势并未改变，金价回落主要是由于投资者获利了结以及美元微升。美国政局的不确定性加速投资者避险，多头仍占控制地位。从技术角度看，金价需要日收盘突破1,260美元，才能进一步上探1,275美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。