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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 18:01 BJT

欧洲金融市场：英国经济数据好于预期，英镑上涨而公债下跌

路透伦敦3月21日 - 英国周四公布零售销售数据优于预期，同时政府公共财政亦出现改善。数据公布后：

* 英国6月公债期货 扩大跌幅，稍早英国公布零售销售数据

* 英镑兑美元 升至两周高点1.5196美元

* 欧元兑英镑 跌至五周低点0.85005英镑

* 德债期货 跌至日低144.04 (完)
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