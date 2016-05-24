市场洞察：中国境内突现美元荒 大行意外回笼美元为哪般？

作者 孙琦子/李文科

路透北京5月24日 - 彷佛一夜之间，境内的美元流动性突然就紧张起来了。以前提供美元流动性的大行开始拆入美元，多家商业银行亦纷纷在拆借市场和掉期市场买入美元。

短短几天，美元/人民币掉期急速下滑，其中一周和一月期掉期点子周二收盘均创下逾两年新低。

多位分析人士表示，这是多重因素联合施压的结果，与美联储加息预期升温不无关系，也有境内美元流动性紧张的因素；同时也不排除大行在掉期市场“奉命结汇”的可能，以平缓未来人民币可能面临的贬值压力。

“美联储加息预期升温后，美元自然要升值，大家都去换美元了。”一股份行交易员表示。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美联储应该在6月中的政策会议上升息，除非在这之前的数据显示，美国经济正脱离正轨。此前美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对英国金融时报表示，(美国经济)“接近全面达到”美联储升息的条件。

亦有股份行交易主管认为：“美元流动性都被央妈收走了。”

在他看来，掉期曲线大幅下滑不是因为这一两天某些事件的冲击，而是央妈一直以来在掉期市场收割美元流动性积累到一定程度的集中爆发。

美元拆借利率周二开始全面上调，隔夜上浮至0.5%，三个月上浮至0.9%。而掉期市场则连续四天陷入了某种疯狂。

从上周四开始境内美元/人民币掉期曲线开始急速下行：一年期掉期两天内下滑170点，后一直在560点附近徘徊；接着短端启动断崖式下跌，两个交易日内，一月期掉期腰斩，一周期跌去八成，隔夜掉期点更是间或出现负值。与此同时，离岸美元/人民币掉期曲线却持续走高。

美元/人民币一周期掉期周二收盘报2.3点，为逾两年新低，一个月期收盘报26点，亦创逾两年新低，一年期报525点，收盘创逾两个月新低，较上周二分别下跌86.86%、67.09%，33.38%。

而同期在离岸市场上，美元/人民币一周期掉期报15.5点，一个月期报98点，一年期报1615点，较上周二分别上涨5.95%、18.07%，4.19%。

当这一趋势持续四天，许多一开始不以为意的小银行也感到焦虑，开始大量买入美元。

“我们也不知道市场上为什么大家都在买美元，但是大家都在买我们也只好跟着买，就怕明天买不到了。”一位城商行交易主管称。由于城商行没有在掉期市场交易的资格，他们只能选择在即期市场上购汇。

**央妈收美元为哪般**

有分析人士认为，境内的掉期市场是中资行主导的，而大行在即期和掉期市场“奉命结汇”之后，必然要拆借美元以保证足够的流动性，这就抬升了境内的美元需求。

“之前央妈就在掉期市场做buy/sell来获得美元来干预即期市场，同时也通过远期购汇20%的准备金收走了美元，市场上美元的流动性越来越少。五月以来大行开始在市场上拆借美元，境内的美元流动性就更紧张了。”前述股份行交易主管称。

亦有贸易公司的外汇交易主管表示，6月有两大黑天鹅事件会影响人民币贬值预期：美联储加息和英国退欧。如果不幸这两件事都发生了，那必将给人民币预期带来极大的冲击，央行必须未雨绸缪，提前准备好弹药。

而或许正是央行的这一预期管理，令以往一贯供应美元流动性的大行反手在市场回笼美元，更是触动市场神经，引发市场对美元流动性紧缺的焦虑情绪。

“第一天（美元）紧张的时候觉得是偶然一天，没关系，第二天也这样，接连三天了，人的心理和忍耐度是有限的 ，都焦躁起来，...我们也只能这样，能收（外汇）尽量收。”一城商行交易员指出。

不过上述贸易公司交易主管指出，央行在掉期市场干预有四两拨千斤的效果，一方面用的美元少，几个大单就可以打下来；另一方面可以稳定市场情绪。另外，央行也做出姿态，表示不会坐等人民币贬值。

而之所以在长短端都干预，也是央行的交易策略，为了使用最少的弹药达到最好的效果。因为一旦黑天鹅事件发生后，人民币贬值预期将大幅增强，这会导致外贸企业推迟结汇，进而银行结售汇逆差就会扩大，这会进一步加重贬值预期，形成恶性循环。

此前，外管局曾多次在新闻发布会上表示，有足够的政策工具应对美联储货币政策的正常化。

**半年考核加剧恐慌气氛**

尽管距离6月30日的第二季度末的流动性考核还有一个多月的时间，但如果考虑到6月中旬美联储加息的预期，因为这距离考核时点可能只有约10个交易日，那么银行提前动手进行流动性管理可能并不算晚。

“半年因素是季度性因素，（购汇）需求是有的，感觉是因为6月15日FED可能会加息，搅动市场预期，有人提前动手。”另一个股份行交易主管指出。

他并感叹称，中国境内美元利率最近快速上扬，掉期点子迅速下降，显示中国境内对美联储加息的反应比美国更为敏感，但现在来看市场的反应“有点夸张”。

这的确需要考虑到银行的季度性流动性考核的因素，因为这一考核中最重要的是流动性的考核，并不在乎收益，所以很难用交易思维来看待这个市场变化。

其中大行的方向仍是市场的风向标。一外资行交易员称，大行的量比较大，可能有其它渠道拆美元，通过离岸市场之类，无论从利率还是资金层面来看，并没有美元枯竭，美元还是借的到的，只是价格高一点。

他并表示，不排除维持一段时间的美元流动性收紧，考虑到月末或者季度末的资金安排，大家也会提前开始动手。 如果境内美元比较薄的话，未来美元拆借利率上涨的幅度会大一些，这也是市场的一个考虑因素。

“还是密切关注大行的流动性状况，他们松市场就松，他们紧市场就紧张。”他称。（完）