美元兑日圆和欧元创多年新高

路透纽约11月3日 - 美元兑日圆周一升穿114日圆，为近七年最高，延续上周日本央行意外决定扩大购债刺激措施以提振低迷经济后的升势。

在过去几个月美元获得普遍买盘的趋势推高了美元指数，今日美元指数升至四年新高。

纽约汇市中，在供应管理协会(ISM)报告显示10月制造业扩张强于预期后，美元也获得了短暂的提振。

不过美国还公布了两份意外疲弱的报告，一是金融数据公司Markit称美国10月制造业成长放缓至7月来最慢，另一个是美国商务部公布，美国9月建筑支出减少0.4%，连跌第二个月，预估为增长0.7%。

卖家也盯上了欧元，欧元兑美元挫至两年新低，本周欧洲央行将举行货币政策会议，市场将关注是否有迹象显示欧洲央行将进一步放宽政策，以提振欧元区步履蹒跚的经济。

美元指数.DXY触及四年新高87.406，上周日本央行决策以及美联储政策声明没有预期温和引发的升势继续燃烧。纽约尾盘，美元指数报87.285，升0.42%。

美元兑日圆JPY=升至114.20日圆，为2007年12月来最高，之后回落至113.75日圆，当日大涨1.27%。

“今日不仅仅是仓位调整，因没有真正的重大消息。看上去更多的投资人希望在年底前搭上升势，今年的交易就剩一个来月了。”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman表示。

**欧洲央行会议前欧元疲弱**

走势艰困的欧元兑日圆也上涨，盘中升至142.56日圆的七个月高位，之后回软至142.12日圆，升1.05%。

根据汤森路透数据，欧元兑美元EUR=在亚洲交易时段一度挫至1.2441美元，为2012年8月来最低，纽约尾盘报1.2487美元，跌0.28%。

欧元区周一发布的企业调查显示，欧元区10月制造业活动扩张速度略慢于先前所想，因工厂虽进一步祭出价格折扣，却无法带动更多新订单。

交易商揣测，在周四欧洲央行政策声明前，欧元将保持守势。

“上周瑞典央行和日本央行的举措让市场意外，目前压力明显在欧洲央行身上。”巴克莱亚太部门汇市策略部门主管Mitul Kotecha表示。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。