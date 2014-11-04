美元回落结束四日连涨 欧元寻得些许支撑

路透悉尼11月5日 - 美元周三早盘小跌，因投资人决定对连涨四日的美元获利了结；美元兑日圆与欧元在这波涨势中分别触及多年高位。

美元指数.DXY最新报87.027，此前下跌0.3%，从周一触及的四年高位87.406回落。美元兑日圆JPY=持于113.53，脱离周一触及的七年高位114.21。

欧元兑美元EUR=自两年低点1.2439弹升至1.2577的高位，最新报1.2548美元。

路透援引欧洲央行消息人士报导称，欧央行总裁德拉吉的同僚对其“遮遮掩掩的管理风格和沟通缺乏一贯性”感到不满。该报导为欧元空头回补提供了一个理由。

消息人士表示，欧洲央行管理委员会在上次政策会议明确同意不会向公众公开欧洲央行资产负债表的扩大规模数字，但之后央行总裁德拉吉公开表示了扩大规模目标，各国央行总裁对此尤为愤怒。

“基本上，报导令外界对德拉吉的同僚们在短期内将遵循其宽松货币政策产生怀疑，”CitiFX的分析师在给客户的报告中称。 “这支撑欧元60个跳动点的涨幅，升向1.2580美元，并影响全球股市的看空情绪。”

欧洲央行周四会议料按兵不动。

欧元兑日圆EURJPY=R也上涨，触及七个月高位142.63日圆，此后持稳在142.45。

澳新货币在隔夜市场表现突出；新西兰元领涨，当地数据向好构成进一步提振。

新西兰元兑美元NZD=D4高见0.7830美元，进一步离开周一触及的15个月低位0.7698，此前新西兰公布失业率降至逾五年最低。

市场无视于显示薪资增长迟滞的其他数据，数据暗示新西兰央行并无恢复升息的迫切性。

澳元AUD=D4的表现亦不错，已从周一低点0.8644美元回升至0.8742美元。

今日稍晚，投资者将从中国服务业活动的民间调查及日本央行总裁黑田东彦的讲演中，寻求交投指引。 (完)

(编译 王兴亚/王丽鑫/张若琪/陈宗琦；审校 徐文焰/张荻)

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