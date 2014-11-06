欧元兑美元跌至逾两年低点

路透纽约11月6日 - 欧元兑美元周四重挫至逾两年最低，此前欧洲央行总裁德拉吉再度承诺将使用非传统措施刺激低迷的欧元区经济。

他还表示，欧洲央行购买资产计划对资产负债表的影响将是巨大的。德拉吉称，透过从金融体系购入资产，欧洲央行资产负债表的规模将达到2012年3月的水准，当时高达3万亿欧元。

丹麦丹斯克银行分析师表示，这实际上意味着欧洲央行资产负债表规模将较目前水准增加约9,500亿欧元。

德拉吉的讲话为投资人抛售欧元开了绿灯，之前欧洲央行宣布维持利率在0.05%不变。

“在德拉吉讲话前，市场还没有过度作空欧元，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“但他的讲话基调之温和，足以令投资人再度踊跃作空欧元。”

上周欧元的净空头仓位创下2012年7月来最大。

德拉吉在记者会上表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。他重申欧元区经济复苏风险仍偏向下档。

欧元区企业成长调查令人失望，加上日本央行上周意外决定扩大本已庞大的刺激计划，都令欧洲央行在欧元区进一步放宽政策的压力加重。欧元区目前通缩隐现、成长乏力。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=大跌0.8%，报1.2386美元，盘中触及26个月低点1.2383美元。

丹斯克银行称，欧元兑美元有进一步下滑的空间，预计欧元在未来六个月将跌至1.20美元。

美元兑日圆JPY=触及七年高位115.49日圆，尾盘升0.2%，报114.89日圆。在稍早美国劳工部公布，上周初请失业金人数降至27.8万人，优于市场预估的28.5万人后，美元上涨。

美元指数.DXY升0.7%，报88.014，盘中触及2010年6月来最高的88.032。

英镑兑美元GBP=D4跌至14个月低点1.5832美元，尾盘跌0.9%，报1.5836美元。

新兴市场货币中，俄罗斯卢布兑美元RUB=急挫逾4%，报46.67卢布，连续第二日刷新纪录低点，今年迄今暴跌约30%。

俄罗斯央行周三表示，已经调整对卢布汇率的干预政策，目前将保护卢布汇率所用的资金上限定为每日3.5亿美元。俄罗斯央行在一份声明中称，此举将大幅提高汇率的灵活性，意味着汇率将基本由市场因素决定。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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