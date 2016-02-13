美元上涨 因美国数据激活了政策背离的可能性

路透纽约2月12日 - 美元周五上涨，此前数据显示美国消费者支出看来在1月重拾动能，支持了在其他央行放宽政策之际，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续升息的可能性。

强劲的美国零售销售数据提振美元兑日圆，今年多数时间一直持续的全球经济成长忧虑令日圆受益最大。

美元兑日圆跌至15个月低点，势将录得2008年来最大周度跌幅，本周前四日，美元兑日圆连跌。

周五，美元兑日圆上扬0.75%，报113.26日圆。尽管今日反弹，但美元兑日圆本周仍下挫了超过3%，且为连续第二周跌幅超过3%。

这是自1998年10月以来美元兑日圆录得的最大两周跌幅，当时两周下挫了超过14%。

“我们预计短期内美元将再跌一点，之后在中长期会继续普遍上涨。”富国汇市策略师Eric Viloria称。

Viloria表示，他预计美联储和其他央行政策背离将令美元成为良好的长期投资。其他央行动用了负利率，或在积极放宽政策。

周五强劲的美国数据支持了美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利本周的讲话。他们暗示美联储并未改变12月开始的升息计划的想法。

“美联储和其他央行政策背离题材仍未变，”Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

欧元兑美元跌0.6%，报1.1250美元。

美元兑瑞郎升0.5%，报0.9765瑞郎。

美元指数午后升至日高96.215，尾盘升0.4%，报95.972。(完)