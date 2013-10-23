美元、日圆和瑞郎上涨 因中国短期利率上升

* 中国货币市场利率攀升

* 美国就业数据疲弱巩固美联储维持刺激措施预期

* 加拿大央行放弃升息措辞，加元重挫

* 焦点转向美国即将公布的经济数据

路透纽约10月23日 - 美元、日圆和瑞郎周三齐升，因此前中国短期货币市场利率攀升，令投资人担心全球第二大经济体，带动对避险货币的需求。

在中国人民银行连续第二日没有向市场挹注资金后，中国货币市场利率攀升至7月来最高水准。中国监管机构显露出对宽松流动性可能助燃又一波高风险信贷扩张的忧虑迹象。

不过美元兑日圆大跌，因周二美国公布疲弱的就业数据，巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在短期内保持刺激政策的预期。

“美国疲弱就业数据的压力被对中国货币市场的担忧引发的厌恶风险情绪上升所盖过。获利回吐占了上风，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

美元兑澳元和新西兰元等风险较高的商品货币也上涨。纽约尾盘，澳元兑美元跌0.8%，报0.9624美元，新西兰元兑美元跌1.4%，报0.8394美元。

加拿大央行周三维持利率不变，并自2012年4月来首次弃用任何升息措辞，指因经济成长疲弱。加元应声重挫。美元兑加元升0.8%，报1.0374加元。

欧元兑美元变动不大，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，将对欧元区银行进行更严苛的压力测试。

欧元兑美元纽约尾盘持平，报1.3778美元，稍早触及1.3792美元，追平周二高位，这也是2011年11月中来最高。

日圆需求强劲，美元兑日圆跌0.8%，报97.34日圆，欧元兑日圆也跌0.8%，报134.14日圆。

瑞郎走强，美元兑瑞郎跌0.3%，报0.8918瑞郎，欧元兑瑞郎跌0.3%，报1.2294瑞郎。

美元指数.DXY升0.1%，报79.278，盘中一度跌至79.137，为2月初来最低。

不过美元前景仍黯淡。周二的就业报告令美联储缩减购债的预期被押后至2014年初，Scotiabank的Sutton表示。这一前景将导致美联储的资产负债表迅速扩大，而其他一些央行的资产负债表在趋稳或萎缩。

路透访查的美国一级市场交易商中目前大多数相信美联储将要到明年3月才开始缩减购债。

策略师表示，10月29-30日的美联储下一次货币政策会议可能为政策制定者对经济的看法是否已发生重大改变提供指引。

**担心欧元强势**

欧元兑美元今年迄今已升4.4%，近期欧元兑贸易加权一篮子货币触及两年高位。

策略师表示，如果欧元升势加速，欧洲央行可能采取某种形式的口头干预或其他措施，打压欧元强势。欧元上涨对欧元区的出口商不利。

“美元表现不一，因对中国利率上升的担忧分散了投资人对美国经济迟滞以及美联储可能推迟缩减购债直至明年的注意力，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

“周四市场对美国经济的注意力将增强，明日有初请失业金、贸易逆差和新屋销售等数据公布，”他表示。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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