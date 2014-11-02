日圆兑美元挫至近七年低点 受日本央行进一步放宽政策重创

路透纽约10月31日 - 日圆兑美元周五挫至近七年低点，势将录得18个月内单日最差表现，此前日本央行进一步大举放宽货币政策，震惊金融市场。

除了日本央行决定扩大本已庞大的刺激性货币政策外，日本政府退休金基金宣布将增持海外和本国股票也令日圆卖压加重。

日本的目标是扭转数十年的通缩和经济成长低于均值的局面。

尽管投资人原本预计日本央行会放宽一些政策，但多数投资人认为还要过几个月才会动真格的，因尽管数据疲弱，但日本央行总裁黑田东彦表达了对日本经济前景的乐观看法。

美元兑日圆JPY=一度劲扬3%，至112.47日圆，为2007年12月31日来最高。纽约尾盘，美元升2.77%，报11.22日圆，为去年4月来最大单日升幅。本周美元兑日圆大涨3.77%。

Eurasia Group分析师表示，“如果日圆贬值大幅加快，快要跌穿120日圆，那么日本政府可能干预，提供支撑。”

**美元获得全方位的支持**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周发布的政策声明基调强硬，而日本的货币政策走向恰恰相反。本周结束购债计划的美联储对经济的评论令其会较预期提前升息的预期升温。

Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin表示，有两个因素提振美元。

“一方面，美国数据强劲，且美联储有望在明年升息，”他指出，“另一方面，日本央行积极放宽政策，且预期由于欧元区经济数据疲弱，欧洲央行也将不得不采取更多行动，这会拖累欧元/美元下滑。”

在欧元区经济数据不断恶化的情况下，欧洲央行对打开货币政策阀门一直犹豫不决。周五公布的数据显示10月欧元区通胀率为0.4%，这降低了欧洲央行将在下周会议上放开政策的预期。

欧元兑美元EUR=触及26个月低点1.2484美元，之后收报1.2533美元附近，当日跌0.62%，本周下挫1.07%。欧元兑日圆大涨2.11%，报140.61日圆，盘中触及140.70日圆的六周高位。

美元指数.DXY触及四年高位87.133，之后缩减涨幅，尾盘报86.89，升0.86%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2524 1.2612 -0.70 -8.88 1.3745

美元/日圆 JPY= 112.30 109.20 +2.84 +6.65 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 140.64 137.71 +2.13 -2.76 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9628 0.9559 +0.72 +7.84 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5995 1.5998 -0.02 -3.39 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1265 1.1185 +0.72 +6.07 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8794 0.8829 -0.40 -1.34 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2053 1.2056 -0.02 -1.78 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7832 0.7881 -0.62 -5.60 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7780 0.7842 -0.79 -5.19 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.7518 6.6999 +0.77 +11.30 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4531 8.4527 +0.00 +1.37 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.3916 7.3422 +0.67 +14.84 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2585 9.2600 -0.02 +4.65 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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