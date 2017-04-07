调查：亚币未来一年料下滑 因美联储可能加快收紧政策

资料图片：2010年11月，香港，一名男子站在一辆电车上张贴的人民币货币符号旁。 REUTERS/Tyrone Siu

路透班加罗尔4月7日 - 路透调查显示，新兴亚币未来一年料下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快收紧货币政策，但未来美国贸易政策不确定性料令美元涨势受限。

除菲律宾披索外，所有主要亚币兑美元今年均上涨，由于对美国政府落实刺激和减税承诺的疑虑升温，投资者抛售美元。

但最新调查显示，美元多头将很快再次占据主导，亚币本月料收低，未来12个月继续下滑，主要受美国升息速度将小幅加快的预期影响。

“我们预计美联储今明两年将加快升息速度，快于市场预期。我们认为某一时刻美元将开始走强，”凯投宏观(Capital Economics)分析师Julian Evans-Pritchard表示。

美联储最新会议记录显示，(今年)再升息两次的前景未变，多数决策者认为，美联储应在今年稍后开始缩减目前规模为4.5万亿美元的资产负债表。

在美联储上月升息后，中国人民银行3月上调常备借贷便利(MLF)利率，这是三个月内的第三次，以防范资本外流并保持人民币汇率稳定。

人民币汇率面临的短期风险还包括，美国总统特朗普与中国国家主席习近平为期两天的会晤结果；会晤于周四开始举行。

路透本周对近60位外汇策略师的调查显示，一个月后人民币兑美元将报6.90，在周四交易水平附近；六个月后料跌至7.05，一年后进一步挫至7.10。

如果对12个月后的预测实现，人民币将创近10年来最低水平。对人民币兑美元汇率最低预测为7.75。

不过另一份每两周一次有关仓位的路透调查显示，投机客短期内对人民币、坡元和韩元的看空押注增加。

最近的调查显示，近期之后，其他亚洲主要货币兑美元料下跌。

但周四类似调查访问的65名分析师中，有80%认为未来一年美元涨势将取决于美国政府某种形式的财政刺激和税改政策。

上月特朗普医改失败令人担心他能否推进其经济政策。

在偏空亚币排行榜中，台币的跌幅料居前，台币/美元一年后料跌4.5%；然后是韩元和和印度卢比，料分别贬值4.2%和4.1%。

“美国的贸易政策开放程度可能下降，对发展中经济体不是好兆头，这个因素再加上美联储政策持续正常化，可能对美元构成支撑。”巴克莱分析师在一份研究报告中称。

台币/美元今年以来累计已升值6%，是表现最佳的亚币之一，主因是台湾央行不再大举入市干预，以免被特朗普贴上操纵汇率的标签。

但未来一年台币可能走弱。调查中值显示，台币/美元12个月后料跌至31.75，周四报30.54。

印度卢比今年受强劲资金流入推动上涨逾4%，上月底兑美元触及64.84，为2015年10月以来最高。

目前预计卢比兑美元一个月后走软至65.43，到9月底时预计走软至67.00，未来一年走软至67.50。这些预测没有上个月那么悲观。

韩元今年至今上涨逾6%，但周四跌至约三周低点，此前日本首相安倍晋三与美国总统特朗普一致认为，朝鲜发射导弹是严重威胁，这可能进一步拖累韩元。

策略师认为，6个月后韩元可能从当前1,130的水平走软至1,160，到明年3月底时走软至1,174。

泰铢、菲律宾披索、坡元和越南盾预计下跌3%甚至更多。(完)