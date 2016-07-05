调查：未来一年新兴亚币看跌 反映区域宽松货币政策预期

路透班加罗尔7月5日 - 一项路透调查显示，新兴亚币料将在未来一年偏空，因该区域央行可能放松政策，但由于预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)年内或不会升息，这可望舒缓新兴亚币跌势。

根据路透过去一周对超过90位汇市策略师的调查，到明年此时多数亚币将贬值1-5%，其中印尼卢比将领跌。

这一调查结果距离英国公投退欧搅乱金融市场仅一周多一点，表明分析师相信，亚币应对全球风险的能力已较几年前有所改善。几年前美联储缩减购债规模，曾导致亚币出现自由落体式贬值。

“对亚洲货币来说，或许比英退的初步冲击更重要的是，市场认为美联储现在已被束缚了手脚，因为它担心收紧了的金融形势，”CBA货币策略师Andy Ji说。

“美联储已经开始降低强硬观点，这应该会在中期内支撑地区货币，并压制美元。”

据芝加哥商业交易所(CME)数据，期货合约表明市场对美联储加息给出的概率仅为约五分之一。

澳洲、新西兰、韩国、日本、中国、泰国等国家的政策宽松前景逐渐升温，这可能会降低地区货币因美元疲势而上涨的可能。

调查表明，严格管理之下的人民币自目前至明年6月底期间，将进一步贬值约1.5%，人民币自1月份以来已经贬值2.4%。

调查所得预期中值显示，到今年12月底人民币或将从当前的1美元兑6.67元贬值到1美元兑6.70元，到2017年6月底贬值到6.76元。

上述对人民币的12个月预期，创下数月以来路透调查中的最低。如果这一预期成为现实，则人民币跌幅将相当于去年创下的4.5%的跌幅纪录。

根据上周路透的独家报导，中国央行将容忍人民币兑美元汇率在2016年最低跌至6.8以支撑经济。

自去年8月以来人民币已经成为引起全球金融市场震荡的主要因素之一，当时中国央行采取措施推动人民币贬值以刺激增长。

“美元兑人民币6月份上涨并不能归因于美元，人民币兑一篮子货币更明显的下滑表明了中国的目标，即要让人民币走软，”BTMU的分析师称。

“全球贸易体系中最大的参与者看来打算要让贸易加权币值年度贬值11%，而没有人对此说上一句，这真是非比寻常，但之前曾发生过更奇怪的事情。”

人民币通常作为其他亚洲国家货币的替代性交易对象，中国与这些亚洲国家有很强的贸易往来，会影响这些国家的前景。

这在路透调查中可以反映出来，调查显示，印尼卢比和韩元到明年6月底将分别贬值约5%和4%。

到明年6月底，印尼卢比兑美元料从周二的13,100跌至约13,761，韩元兑美元料从当前的1,155下滑至1,200。

分析师还预计印度卢比兑美元未来六个月跌至约69.0，未来一年跌至69.3，因预计印度央行将进一步降息。

印度央行总裁拉詹将于9月离职，他在任期间卢比汇率相对稳定。(完)