调查：北美自由贸易协定前途未卜及美联储升息 势将打压加元

路透多伦多1月6日 - 周五发布的一项路透调查显示，加元兑美元今年料将走软，因贸易协定方面存在不确定性，且美加两国货币政策可能背道而驰。

加元兑美元2016年上涨3%，2017年初进一步上扬，受助于近期油价涨势。石油是加拿大主要出口商品之一。

不过，对逾40名分析师的调查显示，加元涨势料难以持续，市场人士预计加元/美元六个月后将跌至1.3500加元。该汇率周四收报1.3223。

预计此后还会进一步下跌，分析师预计年底时跌至1.3600。

“这是由于两国央行政策的不同，预计美联储升息三次，而加拿大央行则按兵不动，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)汇率策略师Eric Theoret称。他预计加元六个月后将贬至1.4000。

加拿大上次调整利率是在2015年7月降息至0.5%。该行似乎不急于跟随美联储升息，因为国内经济动能不足。

Theoret称，加元正“如履薄冰”，10月加拿大经济萎缩，11月央行三项新的核心通胀指标也出现下降，非能源出口亦令人失望。

“我认为目前国内很多风险没有受到重视，甚至没有考虑到为控制楼市而采取的宏观审慎措施的影响，及其对2017年建筑活动的意义。

CIBC Capital Markets宏观分析师Bipan Rai称，美国大选后北美自由贸易协定前景的不确定性上升，将抑制加拿大企业投资，进一步给经济带来阻力。

“我认为特朗普政府及共和党调整税收政策的速度将会令市场吃惊，这对美元应该有利，”BMO Capital Markets外汇分析全球主管Greg Anderson称。

他预计未来几个月美联储的鹰派立场将会打压加元，但随着油价守稳每桶50美元令加拿大能源产业持续受益，加元的跌势可能消退。(完)