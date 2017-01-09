调查：北美自由贸易协定前途未卜及美联储升息 势将打压加元

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透多伦多1月6日 - 周五发布的一项路透调查显示，加元兑美元今年料将走软，因贸易协定方面存在不确定性，且美加两国货币政策可能背道而驰。
加元兑美元2016年上涨3%，2017年初进一步上扬，受助于近期油价涨势。石油是加拿大主要出口商品之一。
不过，对逾40名分析师的调查显示，加元涨势料难以持续，市场人士预计加元/美元六个月后将跌至1.3500加元。该汇率周四收报1.3223。
预计此后还会进一步下跌，分析师预计年底时跌至1.3600。
“这是由于两国央行政策的不同，预计美联储升息三次，而加拿大央行则按兵不动，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)汇率策略师Eric Theoret称。他预计加元六个月后将贬至1.4000。
加拿大上次调整利率是在2015年7月降息至0.5%。该行似乎不急于跟随美联储升息，因为国内经济动能不足。
Theoret称，加元正“如履薄冰”，10月加拿大经济萎缩，11月央行三项新的核心通胀指标也出现下降，非能源出口亦令人失望。
“我认为目前国内很多风险没有受到重视，甚至没有考虑到为控制楼市而采取的宏观审慎措施的影响，及其对2017年建筑活动的意义。
CIBC Capital Markets宏观分析师Bipan Rai称，美国大选后北美自由贸易协定前景的不确定性上升，将抑制加拿大企业投资，进一步给经济带来阻力。
“我认为特朗普政府及共和党调整税收政策的速度将会令市场吃惊，这对美元应该有利，”BMO Capital Markets外汇分析全球主管Greg Anderson称。
他预计未来几个月美联储的鹰派立场将会打压加元，但随着油价守稳每桶50美元令加拿大能源产业持续受益，加元的跌势可能消退。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。