调查：特朗普经济政策更明朗后 新兴市场货币料下挫

路透约翰内斯堡/巴西利亚2月7日 - 周二公布的路透调查显示，新兴市场货币最新一轮大涨走势可能不会持久，一旦美国总统特朗普的经济政策更加明朗，最近的涨势就料受抑。

特朗普上个月入主白宫之后，市场情绪一直乐观，因寄望新一轮经济刺激举措将提振大宗商品价格，帮助经济持续增长，尽管贸易壁垒浮现。

但是，根据2月2日至6日路透调查的预估中值，巴西雷亚尔、俄罗斯卢布和南非兰特等货币未来六个月料回吐涨幅。

六个月后，雷亚尔兑美元料跌近6%至3.29；兰特兑美元料跌7%至14.25；卢布受油价上涨支撑，跌幅料较小，预计下挫3%至60.90。

特朗普上任的头几天主要关注外交政策和移民问题，市场在等待特朗普经济政策的更多细节。

“我们尚未看到真正会对新兴市场产生负面影响的美国重大政策调整，”野村驻伦敦的经济学家Peter Attard Montalto说。

鉴于美国已接近充分就业，特朗普实施财政刺激措施和税收改革的承诺，连同对墨西哥进口征收关税，或许会很快刺激通胀上升。

美联储官员大多认为今年会升息三次，升息速度超过2016和2015年。美国利率上升通常会压低新兴货币兑美元汇率。

圣保罗的伊塔乌联合银行经济分析师João Pedro Resende还提到，欧洲将登场的选举也可能是影响新兴市场货币的风险事件，尤其是法国总统大选。

墨西哥披索近几周来回升，脱离纪录低位。

调查显示，随着多数分析师预期，墨西哥2017年将避开债信评级遭调降的命运，披索兑美元料维持在较纪录低位22披索要强的水准，尽管未来12个月仍料可能略贬。

土耳其里拉是今年表现最糟糕的新兴市场货币之一，后续走势仍料欠佳，分析师预期里拉/美元一年后料从当前的3.67再贬至3.88。(完)