调查：未来一年美元或上涨 因美联储独自逐步升息

路透11月1日 - 路透对外汇策略师的调查显示，未来一年美元可能上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)或将独自逐步升息。

美国选战及后续直接影响可能继续给美元带来一些近期风险，但受访的逾60位分析师给出的预估集中在窄幅区间，显示出这种风险大体已被消化。本次调查是在10月26-31日进行。

美元指数10月意外升逾3%，触及近九个月高位，因美国经济数据强劲。

随着对美国升息的预期日益稳固，分析师预计未来一年美元不会上涨很多，不过由于没有其他主要央行将要升息，美元上涨还是阻力很小的趋势。

“虽然我们无法预计以后的全球风险...但我们认为美联储收紧政策将是推动美元上涨更持久的动力，”满地可银行(Bank of Montreal)资深分析师Benjamin Reitzes称。

最新调查预计，一个月、三个月、六个月和12个月后欧元兑美元料在1.09左右交投，与2016年初水平相同。

**汇率有上行风险**

虽然汇率少有那么稳定的情况，但由此可见，许多分析师对此汇率水平感到安心。而对于12个月后的汇率预测，分析师的预估值范围分布在0.95-1.20美元。

不过，有超过三分之一的分析师称，他们对美元明年汇率的预估可能遭遇上行风险。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布数据显示，汇市投机客连续第五周增加对美元看涨的押注，而且是1月底以来最高水平。

日本央行今年虽已扩大刺激政策，但日圆兑美元涨幅已超过12%，与市场多年来对日圆的悲观预期大相迳庭。

“日圆将继续颠覆逻辑。它不但在避险风潮出现时大涨，在日本央行放松政策时它也上涨，”满地可银行的Reitzes说。

分析师预计日圆兑美元一年后将比周一汇价水平105.0贬值1.3%至106.3。满地可银行也预计日圆将下滑。(完)