调查：欧元兑美元未来数月预计小跌 但预估值为六个月最高

路透5月3日 - 在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。

不过他们警告，如果反欧元的勒庞周日最终赢得法国总统选举，那么欧元可能将重挫5%。

今年迄今欧元已累计上涨近4%，打破三年来的跌势--期间欧元总共贬值约四分之一。

虽然这份最新调查显示，欧元未来一年料从周三的1.09美元下滑约1%，但届时仍将高于2016年收官水准。这次路透访问了逾65名外汇策略师。

“政治风险对欧元的影响向来有限，因此欧元的韧性仍高于预期，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

最新路透调查中的分析师普遍预期，基于法国独立候选人马克龙将赢得5月7日大选的假设。

对于马克龙必须领先多少才能使他们维持当前汇率预期不变，分析师看法不一，从领先5个百分点到20个百分点以上不等。马克龙目前领先大约20个百分点。

但若反欧盟的勒庞胜选，欧元兑美元则料将跌至接近平价，这与上个月的调查结果相似。

年初时，由于欧元区经济表现欠佳而且美元上涨，路透调查访问的策略师大约有三分之一都预计欧元兑美元将在12月底前跌至甚至跌破平价水准。但目前只有少数人这么认为。

路透汇率调查图表：tmsnrt.rs/2k8GCSM

全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

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