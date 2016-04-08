调查：美元涨势接近结束未来料仅小幅上升 风险更加偏向下行

路透4月7日 - 路透调查显示，始于2014年中的美元大涨走势已经接近结束，未来一年美元将仅小幅上升，并且受访策略师称汇率预估还面临进一步下降的风险。

最新调查结果将对欧元区和日本经济造成影响。欧元区和日本官员长期以来一直试图压低本币汇率，以促进出口和提振疲弱的经济增长和通胀。

周三公布的美联储3月15-16日会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。

花旗称，美元升值“已经过时了”。

“在核心通胀上升的情况下，美联储仍持鸽派立场，欧洲央行从外汇转向信贷宽松举措，日本央行则展示出倾向日圆进一步有限贬值--虽然汇价仍处在较高水平，”花旗分析师在报告中写道。

日本央行1月采取负利率政策，欧洲央行3月意外放宽货币政策，但这些措施均未能压低日圆或欧元汇率。

日圆和欧元反而上涨，显示宽松政策的效果正在减弱。

欧元兑美元上周升破1.14美元，为近六个月来首次，且日圆兑美元位于17个月高位，美元自2014年10月来首次跌破109日圆。

持仓数据显示，美元多仓降至近两年最低，而且投机客将欧元空仓降至近一个月低位。

对60多位汇市策略师进行的最新路透调查，显示预测者今年连续第四次增加欧元买权。

不过受访者的共识仍是，未来三个月欧元兑美元从周四的1.14跌至1.10，未来一年料跌至1.08，与2016年开局水准相仿。

对日圆汇率的预估也比今年伊始时强劲得多。

今年年初时，分析师预计未来12个月日圆兑美元跌至125。现在他们预计日圆兑美元将从周四的108跌至118。

虽然未来一年美元料小幅上升，但43位分析师中有25位，即近三分之二的分析师表示，他们的预估所面临的风险偏向下行。

英镑GBP=今年受到重挫，因围绕英国退出欧盟的疑虑升温。若英国6月24日公投选择退出欧盟，英镑可能大幅下跌，而且拖累欧元小幅下滑。但若英国选择留在欧盟，英镑可能反弹。(完)