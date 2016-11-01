调查：英国正式启动退欧程序后 英镑兑美元料跌至1.15

路透伦敦11月1日 - 路透调查显示，在英国明年正式启动退欧程序不久后，英镑兑美元料将应声下跌5%，但兑欧元料不会跌至平价。

自英国6月23日公投决定退出欧盟来，英镑兑美元已累计下跌近20%。根据过去几天路透对逾60位外汇策略师的访查，英镑跌势尚未停止。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)表示，她计划3月底前触发里斯本协定第50条款，开启为期两年的退欧进程。预估中值显示，特雷莎·梅启动退欧程序后，英镑将跌至1.15美元。

很多人认为，特雷莎·梅倾向于“硬退欧”--对移民实施控制，并放弃进入欧盟单一市场--这会阻碍贸易并进一步损及英镑。

但有关退欧谈判将以什么形式展开的细节，外界所知甚少，而且英国公投后出炉的经济数据基本好于预期，因此前景很不明朗。

“明年，我们看到经济表现比一些评论员担忧的要好，希望退欧安排更加明确，”Investec的Chris Hare表示，他预计(英镑)几乎不会下跌。

不过，最新月度调查中预测者对英镑汇率的预估普遍低于10月调查。

由于明年通胀率料升至英国央行的目标值以上，央行周四料不会放宽政策。

指标利率目前已位于0.25%的纪录低位。上周公布的调查预估，明年初料再降息15个基点。

相形之下，外界广泛预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于下月升息，距离上次升息约为一年。

联储升息料进一步支撑美元。英镑目前约报1.216美元，六个月后汇价料为1.21美元，一年后为1.23美元。上个月调查时，对于六个月后与一年后的预估皆为1.27美元。

一些接受调查者表示，英镑兑美元可能达到或跌破平价，这是对英磅汇价进行路透调查的逾20年来首度有人做此预估。

同一时间，稳定但乏善可陈的经济前景，料促使欧洲央行调整其资产购置计划，并在年底前宣布延长该计划。

英镑兑欧元同样陷于挣扎，回答该问题的分析师当中，仅有约六分之一认为该货币对将达到平价。

英镑兑欧元目前约为0.899英镑，六个月后料为0.897英镑，一年后料为0.887英镑。(完)