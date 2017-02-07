调查：人民币或将下滑 资本外流影响盖过特朗普汇率评论影响

图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透班加罗尔2月7日 - 根据路透对汇市策略师的调查，人民币汇率料将在未来一年跌至近10年低位，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。

美国总统特朗普日前抨击中国政府通过本币贬值获得贸易优势，并对美国过往强势美元政策公开表示不满。

路透本周对50多名汇市分析师的调查显示，未来12个月人民币汇率可能会进一步下滑。

法国兴业银行新兴市场外汇策略负责人Jason Daw称，人民币等新兴货币要维持涨势“需要一套利好剧本”。

“在市场企图厘清美国政策之际，风险溢价应会维持高位，亚洲尤其面临保护主义的风险，”他指出。

中国央行已消耗数以十亿美元计的外汇储备阻止人民币进一步贬值，近几个月也采取了多项措施限制资金外流。

即便如此，人民币去年贬值近7%，创下自1994年以来兑美元最大跌幅，这一定程度上是因为中国经济前景的不确定。

人民币汇率最近获得一些支撑，比如政府借款和支出复苏。

上周中国人行意外上调短期利率，周一设定的人民币中间价也高于市场预期，这使得人民币兑低迷的美元涨至6.86。

虽然人民币兑美元到月底时预计在这个水平交投，但预计一年后贬至7.18，这将是近10年最低水平。

“美元升值，以及当地民众希望外汇多元化的意愿，意味着(人民币)面临更多贬值压力，”法国兴业银行的Daw表示。(完)