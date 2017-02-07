调查：人民币或将下滑 资本外流影响盖过特朗普汇率评论影响

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透班加罗尔2月7日 - 根据路透对汇市策略师的调查，人民币汇率料将在未来一年跌至近10年低位，尽管央行意外上调短期利率，当局仍面临资本外流挑战。
美国总统特朗普日前抨击中国政府通过本币贬值获得贸易优势，并对美国过往强势美元政策公开表示不满。
路透本周对50多名汇市分析师的调查显示，未来12个月人民币汇率可能会进一步下滑。
法国兴业银行新兴市场外汇策略负责人Jason Daw称，人民币等新兴货币要维持涨势“需要一套利好剧本”。
“在市场企图厘清美国政策之际，风险溢价应会维持高位，亚洲尤其面临保护主义的风险，”他指出。
中国央行已消耗数以十亿美元计的外汇储备阻止人民币进一步贬值，近几个月也采取了多项措施限制资金外流。
即便如此，人民币去年贬值近7%，创下自1994年以来兑美元最大跌幅，这一定程度上是因为中国经济前景的不确定。
人民币汇率最近获得一些支撑，比如政府借款和支出复苏。
上周中国人行意外上调短期利率，周一设定的人民币中间价也高于市场预期，这使得人民币兑低迷的美元涨至6.86。
虽然人民币兑美元到月底时预计在这个水平交投，但预计一年后贬至7.18，这将是近10年最低水平。
“美元升值，以及当地民众希望外汇多元化的意愿，意味着(人民币)面临更多贬值压力，”法国兴业银行的Daw表示。(完)
(编译 王颖/王琛/李春喜 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。