欧元兑美元与日圆均下滑 政治不确定性重燃债务危机疑虑

* 欧元投资者在ECB会议前态度谨慎

* 美元兑日圆升至两年半高位

* 有关更多宽松政策的预期持续令日圆承压

路透纽约2月4日 - 欧元兑美元和日圆周一自近期高位回落,因西班牙和意大利的政治不确定性再度引发对该地区债务危机的疑虑.几天之后,欧洲央行(ECB)会议就将召开,可能影响市场人气.

欧洲数据表明,欧元区的经济复苏远未稳定下来,欧元也因此受到冲击,尽管近期有证据显示欧元区衰退的最严重时期或已过去.上周五欧元兑美元触及2011年底以来高位.

西班牙周一公布失业率上升.欧元区投资者信心指数升幅亦不及预期.

西班牙10年期公债收益率攀升至六周高位,之前西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职.过去两周以来的媒体报导称,包括拉霍伊在内的至少十几名人民党官员曾接受前财政大臣所操作的贿赂基金的款项.拉霍伊对此予以否认.

对意大利西雅那银行(Banca MPS)涉嫌诈欺的调查在这几天进入关键,治安法官正在讯问关键证人.距离意大利选举只剩三周,政坛已经因本案卷起了政治风暴.这也加剧欧元跌势.民调显示,意大利前总理贝鲁斯柯尼在本月即将举行的大选前支持率越来越高,令投资人担心.

"在欧元区各国政府勉力恢复本国秩序之际,该地区的政治不确定性可能进一步打压欧元魅力,"DailyFX驻纽约外汇分析师David Song表示.

意大利和西班牙分别是欧元区第三和第四大经济体.德国总理梅克尔对西班牙首相拉霍伊表示,她完全相信西班牙政府有能力推进克服该国经济危机所需进行的改革.

欧元/美元下跌0.9%报1.3514,盘中触及日低1.3503,为1月30日以来最低.欧元周五兑美元触及1.3711,为2011年末以来最高.

欧元兑日圆跌1.7%至124.64日圆,脱离上周所及33个月高点126.96.

富国银行驻纽约外汇策略部主管Nick Bennenbroek指出,欧元区经济表现仍然疲弱,自然不会支撑大规模建立欧元多仓.

"因此,我们预计欧元会逐渐走软...我们认为三个月后欧元将几乎持平在1.35,12个月后逐渐滑至1.28,"他说."所以我们觉得欧元当前水准是卖出机会."

欧元兑美元今年迄今仍涨2.4%,若欧央行在周四利率决议后的记者会上不担心欧元最近涨势,欧元可能继续上涨.

货币刺激举措或扩大资产负债表通常会冲击汇率,因为此举增加了供应.

"一旦欧央行周四未能降息,欧元将再度升高,但由于欧央行会议存在不确定性,所以欧元可能略微走软或呈整理态势,"法国农业信贷集团资深外汇策略师Adam Myers表示.

**日圆疲态**

据路透数据,美元兑日圆一度触及两年半高点93.18,但最新报92.28,下跌0.5%.

"日圆仍将维持弱势,尽管其目前可能不会遭遇上周出现的卖压,"Myers还补充称,投资者愿意逢低买进欧元/日圆和美元/日圆.

日圆人气负面,因日本央行料继续承受大举放宽货币政策的压力.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3513 1.3639 -0.92 +2.42 1.3194

美元/日圆 92.36 92.72 -0.39 +6.48 86.74

欧元/日圆 124.84 126.75 -1.51 +9.08 114.45

美元/瑞郎 0.9082 0.9077 +0.06 -0.80 0.9155

英镑/美元 1.5760 1.5690 +0.45 -3.02 1.6251

美元/加元 0.9987 0.9963 +0.24 +0.67 0.9921

澳元/美元 1.0436 1.0405 +0.30 +0.41 1.0393

欧元/瑞郎 1.2273 1.2381 -0.87 +1.64 1.2075

欧元/英镑 0.8572 0.8692 -1.38 +5.64 0.8114

新西兰元/美元 0.8431 0.8453 -0.26 +1.79 0.8283

美元/挪威克朗 5.4748 5.4533 +0.39 -1.59 5.5630

欧元/挪威克朗 7.3995 7.4375 -0.51 +0.81 7.3403

美元/瑞典克朗 6.3217 6.3015 +0.32 -2.72 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5475 8.6000 -0.61 -0.35 8.5777

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.

(编译/审校 洪曦/李爽/张荻/程琳)

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