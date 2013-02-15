G20关于汇率的措辞可能不同于G7 但目的相同--俄罗斯

路透莫斯科2月14日 - 20国集团(G20)轮值主席国俄罗斯周四表示,出席莫斯科G20会议的财经官员将支持七国集团(G7)汇率声明的精神,但各方仍在讨论最终声明措辞.

本次会议的召开,正值先进经济体对于如何评价日本新政府的政策莫衷一是之际.新政府的政策已导致日圆大幅贬值.

G7周二发表联合声明,重申"坚持对于由市场决定汇率的长期承诺",但这种团结姿态很快因批评日本的声音而削弱.

俄罗斯表示,G20中总计占全球经济90%的新兴市场经济体将支持G7的上述核心信息.但最终声明可能有差异.

"措辞可能不同(于G7),但目的将保持一致,"俄罗斯财长西卢阿诺夫在周五和周六的会议前对路透表示.

在谈及日本新政府让经济摆脱通缩的努力时,西卢阿诺夫表示,"各经济体之间会有竞争,不是货币之间."

日圆自11月以来累计下跌约20%,引发日股大涨,政府希望这将通过鼓励储户消费及企业投资来带动经济成长.

随着美国、英国和欧元区均在采用超宽松的货币政策,一些新兴市场出口国就'货币战'发出警告,他们称这将造成其外汇储备贬值,并会冲击他们的竞争力.

但这并非全部.墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示,虽然他对G7承诺汇率应由市场决定表示支持,但认为避免言辞轻率也很重要.

"如果我们进入真正的货币战争,后果将是造成市场剧烈波动,推高风险溢价,到时候没人会是赢家."卡斯腾斯在墨西哥城称,"最终所有国家将产生净成本,而非净收益."

**日本并未干预汇市**

俄罗斯官员已谨慎地指出,日本并未干预外汇市场来削弱日圆,暗示日本政府在莫斯科不会面临强大压力.

日本央行总裁白川方明在飞往莫斯科之前为该行激进的货币扩张政策辩护,称政策的目的是重振经济,不是削弱日圆.

白川方明表示,周末他将在俄罗斯召开的会议上向其他G20官员澄清这点.日本可能会面临一些不乐见近期日圆大跌的国家的责难,例如出口竞争对手韩国.

他在启程前往墨西哥前的一场新闻发布会上表示,"日本央行正在采取货币政策以实现日本经济的稳定性.它将继续这么做下去."(完)