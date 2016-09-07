中国央行公布8月末外汇储备3.185万亿美元 创近五年新低

路透北京9月7日 - 中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。

而以SDR(特别提款权)计值的8月外汇储备为22,843.5亿SDR，较上月减少129.81亿SDR；上月为增加60.38亿SDR。

央行同时公布，8月末官方储备资产中黄金储备为771.75亿美元，环比减少17.15亿美元；以盎司计，8月末黄金储备为5,895万盎司，7月末为5,879万盎司。

中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元，4月为环比增加70.89亿美元，5月再现减少279.32亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，8月末基金组织储备头寸为99.49亿美元，较7月末的100.39亿美元减少0.9亿；特别提款权(SDR)为100.97亿美元，上月为100.95亿美元；其他储备资产为-6.14亿美元，7月末为-2.2亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年8月USD/SDR=0.717184，7月USD/SDR=0.717679。（完）