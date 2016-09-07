中国央行公布8月末外汇储备3.185万亿美元 创近五年新低

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月7日 - 中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月减少。7月为减少41.05亿美元。
而以SDR(特别提款权)计值的8月外汇储备为22,843.5亿SDR，较上月减少129.81亿SDR；上月为增加60.38亿SDR。
央行同时公布，8月末官方储备资产中黄金储备为771.75亿美元，环比减少17.15亿美元；以盎司计，8月末黄金储备为5,895万盎司，7月末为5,879万盎司。
中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元，4月为环比增加70.89亿美元，5月再现减少279.32亿美元。
中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。
此外，8月末基金组织储备头寸为99.49亿美元，较7月末的100.39亿美元减少0.9亿；特别提款权(SDR)为100.97亿美元，上月为100.95亿美元；其他储备资产为-6.14亿美元，7月末为-2.2亿美元。
中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年8月USD/SDR=0.717184，7月USD/SDR=0.717679。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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