全球金融：五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
当局现在可能寻求限制认罪的负面影响，多个监管机构承诺银行执照将不会被自动吊销。如果认罪能禁止机构从事某些业务活动，如参与某些私募发行，或进行数以十亿美元政府证券的交易，他们也可能获得豁免。
对违规大银行进行豁免，已经成为美国证券交易委员会(SEC)和其他美国监管部门的一个引燃点。民主党曾质疑，这些机构是不是不经审查就批准豁免请求，对于惯犯过于手软。(完) (编译 李爽/汪红英/王丽鑫；审校 杜明霞/徐文焰/王兴亚)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。