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市场报道 | 2015年 5月 12日 星期二 08:03 BJT

全球金融：五家大型银行母公司或主要部门承认外汇操纵指控--消息

当局现在可能寻求限制认罪的负面影响，多个监管机构承诺银行执照将不会被自动吊销。如果认罪能禁止机构从事某些业务活动，如参与某些私募发行，或进行数以十亿美元政府证券的交易，他们也可能获得豁免。

对违规大银行进行豁免，已经成为美国证券交易委员会(SEC)和其他美国监管部门的一个引燃点。民主党曾质疑，这些机构是不是不经审查就批准豁免请求，对于惯犯过于手软。(完) (编译 李爽/汪红英/王丽鑫；审校 杜明霞/徐文焰/王兴亚)

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