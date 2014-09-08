英镑在苏格兰独立疑虑中下滑 中国数据亦受市场关注

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透悉尼9月8日 - 英镑周一下跌至将近10个月最低。此前有关苏格兰独立公投的一项民调显示，赞成苏格兰自英国独立的支持率首度领先反对阵营，增添一股政治不确定性。
英镑兑美元GBP=D4下跌将近1%至约1.6165美元，触及去年11月26日以来最低，最新报在1.6212。英镑兑欧元EURGBP=R跌至两周低点0.8016。
距离公投还有不到两周的时间，YouGov为英国星期日泰晤士报所做的调查显示，赞成苏格兰从英国独立的支持率为51%，不赞成独立的有49%。
巴克莱分析师在报告中称，“投票支持独立只是一系列不确定事件的开端，这些不确定性涵盖了从政治和经济独立的时间表、机构框架、苏格兰的最后借款者、资产和债务划分、财政影响和政策以及苏格兰可以选择的货币等。”
“所以英镑会随之出现波动，趋势向下，一段时间内还会加剧。”
英镑兑日圆GBPJPY=R也大幅下跌，一度跌至逾三个月低点169.68，之后反弹至170.56。
英镑暴跌帮助美元指数.DXY反弹至14个月新高83.956，抵消上周五非农就业报告令人失望所带来的影响。
8月美国雇主聘用的员工人数增幅为八个月来最低，非农就业岗位增加14.2万个，远低于预估的20.6万个。失业率下降0.1个百分点，至6.1%，但这部分是因为有人离开求职大军。
该报告促使美国指标公债收益率从一个月高位下滑，并打击美元，美元兑日圆JPY=从周五创下的六年高点105.71回落至105.20日圆。
欧元兑美元EUR=则持稳，报1.2951美元，略高于14个月低点1.2920。自上周四欧洲央行出台新政策行动后，欧元便承压。
亚洲汇市交易员可能从周一稍晚公布的中国贸易数据中寻求指引。
该数据和未来一周其他将出炉的数据可能显示8月中国经济持续疲弱，因地产业放缓。
这应该会增加政府提出更多支持经济成长政策举措的压力。(完)
(编译/审校 李婷仪/张荻/郑茵/戴素萍/王兴亚/张若琪)
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