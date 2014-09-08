英镑在苏格兰独立疑虑中下滑 中国数据亦受市场关注

路透悉尼9月8日 - 英镑周一下跌至将近10个月最低。此前有关苏格兰独立公投的一项民调显示，赞成苏格兰自英国独立的支持率首度领先反对阵营，增添一股政治不确定性。

英镑兑美元GBP=D4下跌将近1%至约1.6165美元，触及去年11月26日以来最低，最新报在1.6212。英镑兑欧元EURGBP=R跌至两周低点0.8016。

距离公投还有不到两周的时间，YouGov为英国星期日泰晤士报所做的调查显示，赞成苏格兰从英国独立的支持率为51%，不赞成独立的有49%。

巴克莱分析师在报告中称，“投票支持独立只是一系列不确定事件的开端，这些不确定性涵盖了从政治和经济独立的时间表、机构框架、苏格兰的最后借款者、资产和债务划分、财政影响和政策以及苏格兰可以选择的货币等。”

“所以英镑会随之出现波动，趋势向下，一段时间内还会加剧。”

英镑兑日圆GBPJPY=R也大幅下跌，一度跌至逾三个月低点169.68，之后反弹至170.56。

英镑暴跌帮助美元指数.DXY反弹至14个月新高83.956，抵消上周五非农就业报告令人失望所带来的影响。

8月美国雇主聘用的员工人数增幅为八个月来最低，非农就业岗位增加14.2万个，远低于预估的20.6万个。失业率下降0.1个百分点，至6.1%，但这部分是因为有人离开求职大军。

该报告促使美国指标公债收益率从一个月高位下滑，并打击美元，美元兑日圆JPY=从周五创下的六年高点105.71回落至105.20日圆。

欧元兑美元EUR=则持稳，报1.2951美元，略高于14个月低点1.2920。自上周四欧洲央行出台新政策行动后，欧元便承压。

亚洲汇市交易员可能从周一稍晚公布的中国贸易数据中寻求指引。

该数据和未来一周其他将出炉的数据可能显示8月中国经济持续疲弱，因地产业放缓。

这应该会增加政府提出更多支持经济成长政策举措的压力。(完)

(编译/审校 李婷仪/张荻/郑茵/戴素萍/王兴亚/张若琪)

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