焦点：外汇市场虽未跌下全球最大市场宝座 但规模在缩水

2016年2月9日在东京外汇交易所拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

路透伦敦2月11日 - 外汇市场在数十年来的全球化、放松管制及金融服务增长进程中，逐渐成为全球最大的市场，这一地位在短期内不会改变，但风光已不似以往。

最大型银行外汇交易业务的整体市场成交量和雇员数量都在下降，因银行监管加强，新兴市场荣景消退，全球经济增长和贸易长期放缓，都对外汇市场不利。

行业数据显示，10大外汇银行在欧洲雇佣的交易员数量在过去三年减少了30%。英国央行和美国纽约联邦储备银行上个月发布数据显示，成交量降至三年最低水平。

行业观察人士称，日交易量接近6万亿美元的时期可能一去不返。

根据金融业分析数据公司Coalition，前10大外汇交易银行去年在欧洲的10大国(G10)欧洲外汇交易台雇佣了332人，较2012年的475人下降30%。

这些前线职位大多数位于伦敦。在英国资本市场内外，服务于市场的后勤部门也可能流失大量职位，即便这部分人员通常身兼多职导致统计具体数字更加困难。

欧洲一家央行的官员表示，“全球外汇交易活动在2014年末达到高峰，”当时日均成交量约为6万亿美元。

CLS银行发布的数据显示，今年1月的日均成交量为4.8万亿美元，较上年同期下滑9%，且远低于6万亿的峰值。CLS提供全球最大的多边现金结算服务。

部分大银行设在伦敦和纽约的交易台在过去一年中，不得不疲于应付日圆、瑞郎和澳元等活跃货币的成交量下滑的局面。

去年1月瑞郎激升导致许多人遭遇重大亏损，因此大银行大幅降低向小型对冲基金之类的交易方提供的信用额度，以及向其他人提供的杠杆比率，从而令高杠杆的投机交易增长停顿。

英美两国央行近期的调查报告显示，伦敦和纽约2015年4-10月日成交量分别较上年同期下降21%和26%。

“每日5万多亿美元的成交量或许是近期的峰值，”外汇行业资深人士、独立经纪商ITG董事Jim Cochrane称。

**阴霾笼罩**

外汇市场被视为全球贸易和经济活动的缩影，是全球最大的金融市场，数十年来一直稳步增长。

根据国际清算银行(BIS)的1995年全球调查报告，20年前，外汇市场的日均成交为1.2万亿美元，为首次突破万亿美元关口。

但2013年爆出的市场操纵丑闻导致多家银行面临数以十亿美元计的罚单，全球数十位、甚至数百位交易员被停职或解雇，这让外汇行业长期笼罩在阴霾之下。

全球金融危机促使监管规定进一步调整，也已削弱从业者承担交易风险的能力和意愿。

除了应付较高的资本成本以及随着风险管理、监管和科技支出的增加所导致的业务成本升高，银行无法继续将外汇交易作为自营业务。

“即将发生的监管变革已对市场人士的行为带来心理层面的影响，交易员不再像以前那般激进，”金融研究及顾问集团Aite Group资深分析师Howard Tai表示。

分析师称外汇市场相对迟滞的波动性是近几个月成交量维持低位的原因。现汇成交量已下滑，对于外汇期权等衍生性产品的需求亦然，因为如果汇率原地踏步，几无对冲需求。

“全球零利率和非常温和的环境，意谓着波动性较低，”Chapdelaine FX董事总经理Douglas Borthwick表示。

“当波动性减弱的时候，成交量就会崩减。”

交易员正押注金融市场动荡和中国经济放缓造成的溢出效应，将迫使人们对今年资产价格、通胀、经济增长及央行政策走向重新思考一番。

但动荡加剧是否会提振外汇交易仍是个未知数。(完)