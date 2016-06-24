英镑写下30年来新低、日圆窜升 英国退欧摧枯拉朽

* 英镑暴跌8%至广场协议以来新低

* 避险日圆大涨，美元一度跌破100日圆

* 美元指数大涨3%，创1978年以来单日最大涨幅

路透悉尼/东京6月24日 - 英镑周五陷入有史以来最为激烈的震荡走势，且创下1985年广场协议以来最低水准，因退欧阵营可望在英国公投中胜出，引发资金涌入日圆避险。

欧元兑美元也下跌超过3%，瑞郎则是和日圆齐扬，不过剧烈波动走势下交易员对于七国集团(G7)国家进行干预保持警戒。

英镑兑美元GBP=D4最低下跌9.4%至1.3462美元，创下1985年9月以来最低。0345GMT时，英镑兑美元徘徊在1.3509美元左右。

“波动剧烈，”安保资本驻悉尼的投资策略主管兼首席分析师Shane Oliver表示。

“还有一段路要走，”Oliver补充称，“即便投票显示退欧领先，距离英国真正离开欧盟还是有一定缓冲的。我们不知道英国会和欧盟达成什么样的协议。”

英镑兑日圆GBPJPY=R在135.30至160.14日圆之间大幅波动，最新报137.32日圆，当日大跌13%。

欧元兑英镑EURGBP=D4涨6%至0.8120，触及两年多最高水准。

欧元兑美元EUR=跌3.6%至1.0975，上次触及该低位是在3月份。

欧元和英镑的暴跌提振美元指数=USD大涨3%，如果能够延续，则将是1978年以来最大单日涨幅。

这种剧烈的动荡情况引发对于全球政策制定者采取行动支撑英镑的担忧。

“在当前情况下，我们需要小心干预行动。我认为七国集团(G7)有充分理由进行干预，”渣打银行金融执行总监Koichi Yoshikawa称。

随着退欧担忧的加剧，对避险日圆的需求也跟着上升，日圆兑美元与欧元皆跳涨。

美元兑日圆跌至99.00，跌幅为6.7%，随后似在101.50日圆企稳，这是该货币对自2013年底以来首次跌破100日圆大关。

欧元兑日圆EURJPY=R最低跌至109.50日圆，为2012年底以来首见。

避险货币瑞郎兑欧元也上涨，欧元兑瑞郎EURCHF=R跌至去年8月以来最低1.0710瑞郎。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1002 1.1385 -3.36 +1.31 1.0860

美元/日圆 JPY= 100.93 106.13 -4.90 -16.10 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 111.13 120.73 -7.95 -14.82 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9726 0.9580 +1.52 -2.91 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.3527 1.4878 -9.08 -8.22 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3055 1.2755 +2.35 -5.67 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.6333 6.5829 +0.77 +0.99 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7334 0.7608 -3.60 +0.81 0.7275

新西兰元/美元 NZD= 0.7017 0.7250 -3.21 +2.81 0.6825

澳元/日圆 AUDJPY= 74.160 80.670 -8.07 -15.36 87.620

新西兰元/日圆 NZDJPY= 70.830 76.940 -7.94 -13.60 81.980

英镑/日圆 GBPJPY= 136.52 157.57 -13.36 -22.97 177.22

澳元/新西兰元 AUDNZD= 1.0461 1.0477 -0.15 -1.90 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)