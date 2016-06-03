汇市综述：升息预期重燃激励美元 静待美非农就业数据

路透北京6月3日（整理 李春喜） - 本周影响全球汇市的主要事件仍是即将到来的美联储6月会议和英国关于在欧盟身份的公投。

美联储主席叶伦上周五发表讲话，称如果经济像预期的那样成长加快，美联储应在未来几个月内升息。她的此番讲话令市场重燃了对美联储在6月或7月会议升息的预期，推动美元上涨。

但本周美国5月消费者信心降至去年11月以来低点，中西部制造业萎缩，给亮丽的成长前景投下一丝阴影，市场对美联储升息的预期也受到影响。

不过，对美联储6月升息与否影响最大的当属英国退欧公投。IMF和英国央行都曾表示，英国“退欧”将对经济和金融市场产生巨大冲击，而英国公投前一周举行的联储会议不可能忽视这一潜在的巨大风险。根据FedWatch预测工具6月2日数据，美联储6月14-15日会议升息机率为21%，7月升息机率为58%。

下周一美联储主席叶伦和波士顿联储总裁将发表讲话，这将是美联储官员6月会议前最后一次讲话。此外澳洲、新西兰、韩国、巴西及俄罗斯等国央行将宣布利率决定，中美高层将进行经济与战略对话，还有中国、台湾等的CPI和贸易数据出炉。

**升息预期重燃激励美元**

本周伊始，美元在美联储主席叶伦上周五讲话的鼓舞下上涨。

她表示，如果经济像预期的那样成长加快，美联储应在“未来几个月内”升息。虽然叶伦语调谨慎，但听起来比过去更有信心，令市场重燃升息希望并刺激美元上涨。

北欧联合银行(Nordea)的外汇策略师Niels Christensen说，“叶伦的讲话令6月或7月升息的可能性增加，这支撑了美元。但这在很大程度上还要取决于本周将公布的数据。若数据表现良好，则无疑会巩固美元的涨势。”

本周美国公布的初请失业金、ISM制造业采购经理人指数以及消费者支出等数据都表现出色，增加了美联储升息的理由，并支撑美元。但也有世界大型企业研究会公布的消费者信心下滑、芝加哥采购经理人指数不到50等不尽人意的数据，给升息前景带来阴影。

整体而言，最近几周美国经济数据好于预期，促使叶伦等美联储官员向市场喊话，让市场消化最早可能7月升息的预期，推动美元兑其他货币上涨。

路透最新调查显示，分析师们预测未来一年美元料将上涨。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据也显示，外汇投机客六周来首次增加了美元多头部位。

**关注非农就业数据**

周五美国公布的非农数据也是关注重点。

Mizuho Corporate Bank外汇销售部门副总裁Fabian Eliasson表示，“在美联储6月会议前没有太多数据公布，非农就业数据相当重要，影响也会非常大。”如果该数据表现强劲，则将增强美联储在6月升息的预期，利好美元。

美联储主席叶伦下周一将发表讲话，这是美联储进入静默期以前最后一次与市场沟通机会，之后将迎来6月14-15日的政策会议。

“如果就业数据大致符合市场预估，同时如果叶伦对升息维持肯定论调，我认为6月升息的机率相当高，”三井住友资产管理策略分析师Masahiro Ichikawa称。

FedWatch预测工具6月2日数据显示，美联储6月升息机率为21%，7月为58%。

**英镑如惊弓之鸟**

在英国6月23日公投之前，英镑恐怕一直难以踏实。走势随民调中“留欧”与“退欧”两个阵营的支持率涨涨跌跌。

周四的路透调查显示，如果公投结果为退出欧元区，英镑将兑美元下跌9%；如果选择留在欧元区，则兑美元有望上涨4%。

上周民调显示留欧阵营的支持率领先时，曾提振英镑兑欧元和美元上涨。但本周民调显示退欧意向占据上风，英镑则持续下跌。

人民币方面，高盛分析师表示，他们对人民币前景的看法，已从3月的“更谨慎立场”转为“完全负面观点”。

人民币兑美元5月创下月度第二大纪录跌幅。路透最新调查显示，人民币一年内料跌约2.5%，因美元上涨且中国经济降温。(完)