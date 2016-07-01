汇市综述：英国退欧进程难料 各地央行密切关注

图为2016年1月拍摄的欧元、港元、美元、日圆、英镑和人民币。 REUTERS/Jason Lee/File Photo

整理 張明鈞

路透台北7月1日 - 英国公投退出欧盟，这一意外结果震撼全球金融市场，首当其冲的英镑兑美元暴跌超过10%，触及31年低点。欧盟前景堪忧，拖累欧元兑美元亦跌至数月低点。瑞郎和日圆等避险货币，则纷纷走强。惊魂初定后，英镑和欧元本周尾段有所回升，其他金融市场亦逐渐恢复平静。

英国退欧可能打乱美联储升息计划。尽管民间消费持续扩张，就业市场依旧稳健，但面对不利的国际因素，美联储今年加息两次的计划恐怕不得不搁置。

各方纷纷表态，安抚紧张不安的金融市场。英国央行总裁卡尼声称可能需要在夏季向英国经推出更多刺激措施。欧洲央行官员表示，不急于放宽货币政策，因市场反应比预想的要平静。日本决策者警告投资者不要把日圆推升太高。虽然发出干预威胁，但由于美国政府持强烈反对立场，市场人士怀疑日本政府干预市场的意愿。

未来一周，除需留意各国央行动向之外，6月美国非农就业报告即将登场，各界将观察5月令人失望的就业数据是否只是景气循环中的暂时停顿，还是劳动市场已然后继乏力。

**英国退欧剧本难料**

英国公投结果让金融市场措手不及，英镑应声暴跌超过10%，周一触及1985年中以来最低水准1.3122美元，本周尾段才暂时企稳，但又因英国央行总裁卡尼暗示未来可能降息而再次承压。

其他主要货币对走势同样起伏震荡，美元在跌至99日圆之后迅速弹升，如今在103日圆附近游走。欧元兑美元一度急跌逼近1.09美元，现已回升至1.11附近。

目前市场略显平静，因英国退欧影响并没有像2008/09年危机那样蔓延至全球金融系统。英国首相卡梅伦宣布将辞职下台，何时正式宣布脱欧，甚至是否会正式宣布脱欧，目前毫无头绪。卡梅伦表示，将由他的继任者正式宣布英国退出欧盟。

欧盟方面则是要求英国迅速退欧，以缩短不确定性延续时间，终止公投退欧所引发的政经乱局。英国和欧盟能否好聚好散，将成为欧洲货币走势的主要影响因素。

**美联储恐难坚守升息承诺**

英国退欧让全球金融市场陷入混乱，外界多预期美联储将不得不搁置今年加息两次的计划。美国利率期货市场甚至反映美联储略有降息的可能性，并认为到明年底前加息的可能性都不大。

“不要想短期内加息了，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。“我担心的是，英国退欧可能会成为压垮美国经济成长的一根稻草。”

而本周发布的美联储研究发现，美国和其他发达国家的长期自然利率波动之间存在着很强的联系，这意味着美联储可能会被迫将短期利率保持在接近于零的水平，直至其他发达国家的经济加速增长、并且围绕英国退欧的不确定性化解。

麻省理工学院(MIT)经济学教授Ricardo Caballero表示，美联储的处境“极具挑战性...在当前全球情势之下，美联储将极难调整长期利率。”

“我认为美联储将担心对欧盟造成的第二轮后果，”渣打银行驻纽约分析师Thomas Costerg表示。

“即使美国数据强劲，我也不认为美联储会收紧政策。美联储对全球情势业已坐立难安，它的角色越来越像世界央行，美联储可能继续担忧那(英国退出)对欧盟意味着什么。”

**欧洲央行先行观望**

尽管英国退欧严重冲击金融市场，并可能拖累欧洲经济成长，但从欧洲央行一些官员的发言来看，该行方寸未乱，乐于采取等待观望立场，因为缺乏有关英退实质影响的确切证据。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，市场已经反弹，银行没有出现流动性短缺，经济基本面也基本没有变化，因此必须等待以评估是否需要作出回应。不愿具名的欧洲央行消息人士则表示，面临压力时向英资银行提供欧元的紧急互换额度也没有动用，市场动荡仅反映经济成长前景黯淡，而不是恐慌。

英国央行则是已经准备放宽政策。总裁卡尼称，公投结果出炉后，可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。他并表示，货币政策委员会将在7月14日下一次例行会议后，宣布对公投影响的最初评估。之后将在8月4日发布最新经济预估时公布全面评估结果。

日圆飙升让日本当局紧张不安，担心给依赖出口的经济带来更大痛苦。日本发出干预警告，然而干预一旦失败将付出高昂代价，因此决策者也许不会真的付诸行动。消息人士称，日本央行也小心避免匆忙扩大货币刺激，更倾向于暂时观望。周三美元走坚至102.63日圆，摆脱上周五所及两年半低点99.00日圆。

未来一周，除了英国退欧进程之外，美国非农就业报告料将是重中之重，若数据足够强劲、引发市场对美联储升息的联想，势将影响汇市走势。(完)