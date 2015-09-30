中国外管局报告：外汇储备余额下降受汇率、价格因素影响较大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三发布2015年半年报，以专栏形式指出，截止2015年6月末，中国外汇储备余额一年内累计下降了2,994亿美元，总的来看，近期外汇储备余额下降，汇率、价格等估值因素影响较大，其他主要是由于境内主体本外币资产负债结构的优化调整。
主要影响因素包括：一是汇率、价格等非交易价值变动影响使得外汇储备账面价值减少2,000多亿美元，这些并不是实际的外汇从储备流出；二是中国企业、银行等调整境内本外币资产负债结构，增持外汇资产，减少外汇负债；三是企业等各类市场主体跨境外汇净支付。
以下为该篇专栏的全文（图表省略）：
2015年6月末，我国外汇储备余额为36938亿美元，而2014年6月末为历史最高的39932亿美元。在此一年间，外汇储备余额累计下降了2994亿美元，主要影响因素如下： 一是汇率、价格等非交易价值变动影响使得外汇储备账面价值减少2000多亿美元，这些并不是实际的外汇从储备流出。国际收支平衡表显示，2014年下半年至2015年上半年，我国外汇储备资产累计下降963亿美元，这都是国际收支实际交易所致（含储备经营收益），其余2031亿美元的外汇储备余额变化均与汇率、价格等估值因素有关。例如，美元指数在此期间上涨20%，导致外汇储备中的欧元等非美元资产折算成美元时，就会出现美元计价规模下降。
二是我国企业、银行等调整境内本外币资产负债结构，增持外汇资产，减少外汇负债。2014年下半年至2015年上半年，我国企业、个人持汇意愿逐步增强，在境内银行的外汇存款余额先降后升，累计增加了236亿美元；同时，企业购汇偿还境内外汇贷款增多，在此一年内的银行境内外汇贷款余额累计下降328亿美元，其中，2014年下半年降幅较大，2015年上半年有所企稳；此外，由于客户与银行签订的远期售汇合同金额明显大于远期结汇，银行未来需要向客户净卖出外汇，为规避汇率波动风险，银行相应增持了666亿美元的外汇头寸。上述调整最终都使得我国银行的自身外汇头寸、客户外汇存款等境内外汇资金来源增多，而境内外汇贷款发放等资金运用减少，更多外汇资金被银行运用到境外，在国际收支统计中表现为银行部门增持境外资产或偿还境外负债，均导致资本和金融账户逆差扩大。
三是企业等各类市场主体跨境外汇净支付。2014年下半年至2015年上半年，境内企业、个人等非银行部门跨境外汇净支付456亿美元，主要用于境外旅游消费、企业“走出去”投资或偿还境外融资等。但外商直接投资、我国企业境外证券筹资等项下依然是外汇较大净流入，说明真正以长期投资为目的的外汇资金仍在进入我国。同期，银行自身净购汇并对外支付外汇494亿美元，主要是由于国内客户黄金等贵金属投资和消费需求旺盛，推动了黄金进口以及贵金属投资形成的汇率敞口平盘购汇，体现了“藏金于民”的效果。
此外，外汇储备经营收益等还会增加外汇储备，2014年下半年至2015年上半年，国际收支平衡表中的投资收益项目累计收入（即贷方）1979亿美元，其中的储备经营收益贡献较大。总的来看，近期我国外汇储备余额下降，汇率、价格等估值因素影响较大，其他主要是由于境内主体本外币资产负债结构的优化调整。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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