中国外管局报告：外汇储备余额下降受汇率、价格因素影响较大

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三发布2015年半年报，以专栏形式指出，截止2015年6月末，中国外汇储备余额一年内累计下降了2,994亿美元，总的来看，近期外汇储备余额下降，汇率、价格等估值因素影响较大，其他主要是由于境内主体本外币资产负债结构的优化调整。

主要影响因素包括：一是汇率、价格等非交易价值变动影响使得外汇储备账面价值减少2,000多亿美元，这些并不是实际的外汇从储备流出；二是中国企业、银行等调整境内本外币资产负债结构，增持外汇资产，减少外汇负债；三是企业等各类市场主体跨境外汇净支付。

以下为该篇专栏的全文（图表省略）：

2015年6月末，我国外汇储备余额为36938亿美元，而2014年6月末为历史最高的39932亿美元。在此一年间，外汇储备余额累计下降了2994亿美元，主要影响因素如下： 一是汇率、价格等非交易价值变动影响使得外汇储备账面价值减少2000多亿美元，这些并不是实际的外汇从储备流出。国际收支平衡表显示，2014年下半年至2015年上半年，我国外汇储备资产累计下降963亿美元，这都是国际收支实际交易所致（含储备经营收益），其余2031亿美元的外汇储备余额变化均与汇率、价格等估值因素有关。例如，美元指数在此期间上涨20%，导致外汇储备中的欧元等非美元资产折算成美元时，就会出现美元计价规模下降。

二是我国企业、银行等调整境内本外币资产负债结构，增持外汇资产，减少外汇负债。2014年下半年至2015年上半年，我国企业、个人持汇意愿逐步增强，在境内银行的外汇存款余额先降后升，累计增加了236亿美元；同时，企业购汇偿还境内外汇贷款增多，在此一年内的银行境内外汇贷款余额累计下降328亿美元，其中，2014年下半年降幅较大，2015年上半年有所企稳；此外，由于客户与银行签订的远期售汇合同金额明显大于远期结汇，银行未来需要向客户净卖出外汇，为规避汇率波动风险，银行相应增持了666亿美元的外汇头寸。上述调整最终都使得我国银行的自身外汇头寸、客户外汇存款等境内外汇资金来源增多，而境内外汇贷款发放等资金运用减少，更多外汇资金被银行运用到境外，在国际收支统计中表现为银行部门增持境外资产或偿还境外负债，均导致资本和金融账户逆差扩大。

三是企业等各类市场主体跨境外汇净支付。2014年下半年至2015年上半年，境内企业、个人等非银行部门跨境外汇净支付456亿美元，主要用于境外旅游消费、企业“走出去”投资或偿还境外融资等。但外商直接投资、我国企业境外证券筹资等项下依然是外汇较大净流入，说明真正以长期投资为目的的外汇资金仍在进入我国。同期，银行自身净购汇并对外支付外汇494亿美元，主要是由于国内客户黄金等贵金属投资和消费需求旺盛，推动了黄金进口以及贵金属投资形成的汇率敞口平盘购汇，体现了“藏金于民”的效果。

此外，外汇储备经营收益等还会增加外汇储备，2014年下半年至2015年上半年，国际收支平衡表中的投资收益项目累计收入（即贷方）1979亿美元，其中的储备经营收益贡献较大。总的来看，近期我国外汇储备余额下降，汇率、价格等估值因素影响较大，其他主要是由于境内主体本外币资产负债结构的优化调整。（完）