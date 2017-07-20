美元受挫 欧元暂作休整--FXTM富拓

路透香港7月20日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

周三，由于投资者获利了结，人民币兑美元走低，美元/人民币上探6.7510元。中国一系列利好经济数据提振了市场信心，人民币有望继续获得支持。美国政局不稳导致美元疲软再加上人民币走强，这两个因素可能共同推动美元/人民币在2017年下半年跌向6.7000元。

美国共和党最新医疗改革草案周二在美国国会遇阻，人们对特朗普实施减税和推进基建能力的担忧重燃，美元大受打击。继上周疲软通胀数据公布后，美元人气越来也看跌。空头利用特朗普国内改革再次受挫之机推动美元进一步走低。美元对货币政策预期表现出敏感性，而且FedWatch Tool显示12月份加息25个基点的概率降至43%，因此美元可能继续下挫。

周三公布的美国经济数据不多，只有建筑许可和新屋开工数据。技术交易员或利用美元指数在日线图上的技术性反弹驱动该指数下行。若美元指数有效跌破94.60，则可能进一步下探94.00。

**欧元多头等待德拉吉讲话**

周四，欧元面临的主要风险事件是欧洲央行会议，市场普遍预期央行将保持货币政策不变。投资者密切关注会议及会后的新闻发布会，从中了解央行是否会宣布9月份缩减债券购买规模。欧洲央行行长德拉吉此前在辛特拉的乐观言论引发投资者对央行缩减QE的猜测，同时也推动了欧元上行，德拉吉周四可能谨慎选择措辞。欧洲经济状况继续企稳，但通胀仍离2%的目标很远，投资者很有兴趣知道德拉吉对此有何看法。宏观经济基本面改善、政治风险不多有力地支持了欧元走势，若央行有缩减QE的意向，欧元多头将受到更大的鼓舞。现在的问题是德拉吉能让多头如愿还是终结他们的期望。

从技术角度看，日线图上欧元/美元走势乐观。若该汇率有效突破且日收盘高于1.1500美元，则有望继续挺进1.1615美元。

**WTI原油**

API数据显示美国原油库存上周增加163万桶，WTI原油小幅走低。周三油价上探46.55美元，但这无关乎趋势的改变，而是由于空头平仓，市场人气依然不佳。厄瓜多尔公开成表示该国无法再遵守欧佩克的减产承诺，这对减产协议构成威胁，可能引发多米诺效应，使油价面临进一步下行风险。供应过剩问题继续削弱原油对投资者的吸引力，原油市场趋势仍看跌。市场关注美国能源情报署(EIA)库存数据，若库存增加，则供应问题进一步加剧。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。