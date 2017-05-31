本月人民币出人意料地成为外汇市场赢家之一--FXTM富拓

路透香港5月31日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad的评论摘要：

本月人民币出人意料地成为外汇市场赢家之一，人民币兑美元升至2月初以来的最高水平。过去一周，美元/离岸人民币一路从6.88元跌至6.80元略上方，尽管上周穆迪调降中国主权信用评级并非好消息，但未对人民币产生不利影响。回顾一下以往全球各地调降评级的情况，降低评级通常不会对货币产生负面影响，但它们也不是好消息，可能对股市有更大的影响。

人民币意外走强背后的驱动因素之一是新兴市场资产本月走势重振。新兴市场货币被严重低估，我们也看到马来西亚林吉特等新兴市场货币显着反弹。需要考虑的是从GDP表现看多数新兴市场经济被低估，这些经济体未见GDP下滑，而其货币自美国大选后一直承压。现在美元的市场人气已转为更加负面，新兴市场资产有望延续其反弹走势。

**政治继续影响英镑走向**

继遭遇2017年以来跌幅最大的一周后，英镑试图盘整于1.28美元附近。我个人认为政治将继续引导英镑的走向。离英国大选还有一周多一点，英镑可能继续下挫。总的来说，市场不喜欢不确定性，而这是英国当前的持续性主题，新一轮大选即将举行，退欧不确定性继续主导消息面。

我的观点是即使英镑/美元已自1.30美元的2017年高点回落，金融市场仍在低估下周英国大选出现出人意料结果的风险。投资者总体都押注文翠珊会获得大选的胜利，但目前的民调显示选情会非常激烈，我不禁想到历史会不会重演，市场低估了保守党未能在6月8日的选举中获胜的风险。

**看好日圆进一步走高**

除了英镑以外，政治vs经济也是美元/日圆的交易主题。我认为进入2017年下半年，政治将继续主导该汇率走向，我看好日圆会在避险买盘的推动下进一步走高。

由于大众对特朗普推进立法改革信心不足，市场将密切关注华盛顿政治局势，美元料进一步承压。美国若出现进一步不确定性情况，最终会导致投资者重新青睐避险日圆。

**欧元/美元面临短线抛售压力**

欧洲央行在6月份的会议上重申鸽派论调的可能性促使投资者在欧元/美元上周达到1.12美元上方的2017年新高后做空该汇率。尽管欧洲经济数据继续提升经济复苏的信心，但市场倾向于认为欧洲央行6月份会重申经济仍需要央行刺激措施，这将带动欧元/美元进一步跌向1.10美元。

**原油市场仍不乐观**

投资者仍对上周晚些时候的欧佩克会议结果不以为意，油价再度在50美元左右偶遇抛售压力。欧佩克会议结果已在预期之中，投资者之前已消化减产协议将延长九个月，消息得到证实只是为投资者提供了｢卖事实｣的机会。我认为投资者仍倾向于逢高抛售，他们可能像最近几个月来那样继续在50美元附近做空。

投资者不看好原油市场并非由于欧佩克方面不作为，而是大家相信美国页岩油生产商将继续增产。对原油市场人气构成威胁的是无论欧佩克如何努力重新平衡市场过剩局面，美国页岩油企业都能通过增加库存抵消欧佩克的努力。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。