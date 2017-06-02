原油价格依然面临跌向48美元的压力--FXTM富拓

路透香港6月2日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

本周人民币反弹，美元/人民币跌向6.8000元。美元走势不稳料带动该汇率下探6.7800元。

**英镑受限于政治担忧**

由于担心英国首相特雷莎·梅在6月8日大选后会失去对议会的掌控，投资者纷纷避开英镑。最近的民调显示特雷莎·梅的保守党有可能无法获得议会足够的席位组建单一政府，这引发人们对退欧谈判前英国政局不稳的担忧。出现｢无多数党派议会｣的威胁上升严重拖累英镑，预计英镑短期至中期内将进一步下行。

宏观经济方面，英国5月份制造业PMI降幅小于预期，略微缓解了经济增长担忧。制造业PMI读数为56.7，表明该领域第二季度获得一些动力，但英镑空头未受影响。该数据公布后，英镑/美元很快回吐涨幅，表明英国政治局势和退欧问题继续主导英镑交易的方向，经济数据重要性降至第二位。

离英国大选只剩一周，投资者密切关注民调情况，英镑走势可能非常震荡。退欧已对英国经济产生不良影响，投资者最不想看到的是错综复杂的退欧协议使当前的问题雪上加霜。

技术交易员可关注英镑/美元对1.2775美元支撑位的反应。若该汇率跌破1.2775美元，则可能进一步下探1.2600美元。

**关注ADP就业数据**

由于经济数据喜忧参半拖累了人气，美元指数周三跌至97.00。尽管美联储6月份加息的可能性很高，但长期的加息路径并不明朗，这继续给美元造成压力。

美元料保持疲软走势，尤其是空头利用特朗普执政的不确定性和美国政局不稳大肆做空美元。投资者将注意力转向ADP就业数据，若数据超出预期，将给美元带来些许支持。从技术角度看，日线图上美元指数仍严重看跌。该指数一再跌破97.00将促使其跌向96.00。

**原油空头仍占主导**

数据显示美国原油库存延续跌势，市场供应过剩担忧有所缓解，WTI原油小幅升向49美元。

不过，上周欧佩克会议结果并未提振人气，将继续抑制油价上涨。尽管欧佩克不断表态要平衡市场，5月份产量上升的情况可能引发空头抛售。欧佩克和非欧佩克成员国仍致力于将全球原油库存降回五年平均水平，但美国页岩油生产商的反应以及他们是否会从中受益仍是个问题。我依然不看好WTI原油走势，油价跌破48美元将为其下探46美元铺平道路。

**黄金**

在不确定和紧张焦虑的时候，黄金成为投资者普遍的选择，周三金价挺进1,275美元。虽然美国6月份加息预期对金价涨势有所妨碍，短线多头可能忽略这一点推动金价走高。ADP数据向好可能给黄金市场带来一些下行压力，但多头扔在1,260美元上方保持控制地位。从技术角度看，金价需要突破1,275美元才能继续上行。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。