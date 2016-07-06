毅联汇业旗下EBS交易平台外汇交易量在英国退欧当周暴增

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透7月6日 - 毅联汇业(ICAP)IAP.L周三表示，在英国公投决定退出欧盟后当周，该公司旗下外汇交易平台EBS的美元、欧元及日圆平均日成交量增加超过一倍。
该公司表示，市场波动加剧，因交易商臆测英国退欧对英国及欧洲其他地区的冲击。该公司主要业务为协助撮合债券、互换合约以及汇率的买卖方。
6月三大货币平均日成交量较前月增加43%。
EBS在6月24日的日成交量至少增加一倍，突破2,000亿美元，当时市场对英国退欧反应激烈。EBS是银行及其他金融机构交易欧元、日圆及瑞郎兑美元的主要场所。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。