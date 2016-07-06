毅联汇业旗下EBS交易平台外汇交易量在英国退欧当周暴增

路透7月6日 - 毅联汇业(ICAP)IAP.L周三表示，在英国公投决定退出欧盟后当周，该公司旗下外汇交易平台EBS的美元、欧元及日圆平均日成交量增加超过一倍。

该公司表示，市场波动加剧，因交易商臆测英国退欧对英国及欧洲其他地区的冲击。该公司主要业务为协助撮合债券、互换合约以及汇率的买卖方。

6月三大货币平均日成交量较前月增加43%。

EBS在6月24日的日成交量至少增加一倍，突破2,000亿美元，当时市场对英国退欧反应激烈。EBS是银行及其他金融机构交易欧元、日圆及瑞郎兑美元的主要场所。(完)