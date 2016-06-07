汤森路透交易平台5月现汇交易量下降 因英国公投逼近

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月7日 - 根据汤森路透(TRI.TO)与毅联汇业(ICAP)IAP.L公布的数据，由这两家公司运营的最大外汇交易平台，5月的每日现汇交易量继续下降，近几个月的下行趋势仍在持续。
资深业内人士表示，英国公投前的不确定性是近期交易量下滑、流动性枯竭的原因之一。监管方面的变化抑制了银行的风险承受能力，另外全球交易流动也有所下降，这些因素都影响了每日交易量。
在汤森路透平台的现汇交易量方面，排名领先的英镑、澳元与新西兰元等英联邦货币，5月的总交易量为940亿美元，低于4月的970亿美元，较上年同期的1,100亿美元减少近15%。
毅联汇业表示，主要进行美元、日圆与欧元交易的电子交易平台--电子交易系统(EBS)，5月交易量为757亿美元，同比下降21%。
包含远期、掉期、期权与无本金交割远期外汇(NDF)的整体汤森路透外汇交易平台5月的每日总交易量，由上年同期的3,530亿美元，滑落至3,470亿美元。
这些电子外汇交易平台希望6月23日英国公投后交易量能够回升，从以往经验来看这种情况可能发生。2014年9月苏格兰独立公投后，交易量有所回升，价格出现大幅变动，能够明确感受到公投的压力已然退散。
波动性较大往往能够提振交易量，银行与交易商能藉着大幅波动获利。苏格兰公投之后六个月，瑞士央行于2015年1月突然弃守瑞郎上限，之后一天的交易量由每日4.9万亿(兆)美元攀升至5.4万亿美的最高点。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。