汤森路透交易平台5月现汇交易量下降 因英国公投逼近

路透伦敦6月7日 - 根据汤森路透(TRI.TO)与毅联汇业(ICAP)IAP.L公布的数据，由这两家公司运营的最大外汇交易平台，5月的每日现汇交易量继续下降，近几个月的下行趋势仍在持续。

资深业内人士表示，英国公投前的不确定性是近期交易量下滑、流动性枯竭的原因之一。监管方面的变化抑制了银行的风险承受能力，另外全球交易流动也有所下降，这些因素都影响了每日交易量。

在汤森路透平台的现汇交易量方面，排名领先的英镑、澳元与新西兰元等英联邦货币，5月的总交易量为940亿美元，低于4月的970亿美元，较上年同期的1,100亿美元减少近15%。

毅联汇业表示，主要进行美元、日圆与欧元交易的电子交易平台--电子交易系统(EBS)，5月交易量为757亿美元，同比下降21%。

包含远期、掉期、期权与无本金交割远期外汇(NDF)的整体汤森路透外汇交易平台5月的每日总交易量，由上年同期的3,530亿美元，滑落至3,470亿美元。

这些电子外汇交易平台希望6月23日英国公投后交易量能够回升，从以往经验来看这种情况可能发生。2014年9月苏格兰独立公投后，交易量有所回升，价格出现大幅变动，能够明确感受到公投的压力已然退散。

波动性较大往往能够提振交易量，银行与交易商能藉着大幅波动获利。苏格兰公投之后六个月，瑞士央行于2015年1月突然弃守瑞郎上限，之后一天的交易量由每日4.9万亿(兆)美元攀升至5.4万亿美的最高点。(完)