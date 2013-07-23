美元全线走低 成交清淡

* 对美联储将保持宽松政策的预期令美元承压

* 日本首相安倍晋三赢得选举料将推高美元/日圆

* 周三将公布的欧元区PMI数据是关注焦点

路透纽约7月23日 - 美元周二全线走低，兑欧元在清淡交投中跌至一个月低位，投资者认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始缩减购债规模的时间可能晚于预期，因而削减美元看涨押注。

美联储主席伯南克上周在国会作证时表示，联储仍预计将在今年晚些时候开始缩减购债规模，但他保留了如果经济前景转变，调整退出计划的可能性。

“在缺乏经济消息的情况下，头寸调整成为驱动汇市的主要因素，”RBS Securities的汇市策略师Brian Dangerfield表示。

“市场做多美元的情况仍非常严重，且在像今日这样非常淡静的市况下，交易商缩减头寸，尤其是在伯南克上周发表讲话后。”

过去数月，投资者一直在买入美元，因伯南克在5月暗示，美联储可能在今年稍后开始撤走刺激举措。美联储缩减购债规模将对美元有利，因这意味着联储将不会像过去那样向市场注入那么多的美元。

欧元兑美元攀升至6月21日以来最高点1.3238美元，部分投资者将欧元推升至4月初低位至6月中高位升势的50%费波纳奇回档位。欧元/美元尾盘上扬0.3%，报1.3225美元，连涨第三日。

投资者关注周三将公布的欧元区采购经理人指数(PMI)初值，因对欧元区经济的担忧再度浮现。分析师称，可能出现投资者逢高卖出欧元的情况。

市场交投“更多是受技术性因素推动，否则，交投将非常清淡，因今日公布的数据较为疲弱，且市场对美联储缩减购债的时机存疑，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

伯南克在基调温和的讲话中强调，美联储的购债计划将以某种形式继续存在下去，且在可预见的将来，利率将保持在低位。

指标公债收益率走低，因其他美联储官员强调缩减购债的时机将取决于经济数据。

受此影响，加之一些美国数据弱于预期，美元跌至关键支撑位。分析师称，只有再公布一轮低迷的数据，美元才会进一步走低。

“市场已经接受了缩减购债规模不等于收紧政策的观点，”Bank of the West的副总裁兼外汇顾问Sean Cotton表示。

美元指数.DXY尾盘回落0.3%，报81.983，盘中跌至81.926，也是6月21日以来最低。

不过，分析师表示，美元兑诸如欧元、英镑和日圆等货币可能在未来几个月走强，因预计美联储将是首个降低货币政策宽松度的主要央行。

但鲜有人预计，美元的升势将会一帆风顺。

指标10年期公债收益率近几周走低。今日尾盘报2.507%，日内小涨，但远低于7月8日触及的2011年8月以来最高2.755%。该收益率与美元指数之间有很强的相关性。

美元兑日圆回落0.2%，报99.43日圆，从稍早触及的一周低位99.13日圆反弹。

分析师称，日本首相安倍晋三周日在参议院选举中大获全胜，为其推进促成长的财政政策，和日本央行进一步放宽政策扫平了道路，这将拖累日圆走软。

今年迄今，美元兑日圆累计攀升逾15%，且根据期权市场的趋势，目前的美元/日圆这一轮跌势可能已经触底。

分析师表示，度假季的开始使市场成交减少，波动性降低，多数货币将呈区间走势。根据路透Dealing提供的数据，周二有约39.9亿美元的欧元易手，20.6亿美元的日圆成交。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3221 1.3183 +0.29 +0.20 1.3194

美元/日圆 99.40 99.64 -0.24 +14.60 86.74

欧元/日圆 131.47 131.38 +0.07 +14.87 114.45

美元/瑞郎 0.9347 0.9362 -0.16 +2.10 0.9155

英镑/美元 1.5367 1.5359 +0.05 -5.44 1.6251

美元/加元 1.0285 1.0334 -0.47 +3.67 0.9921

澳元/美元 0.9296 0.9249 +0.51 -10.56 1.0393

欧元/瑞郎 1.2362 1.2343 +0.15 +2.38 1.2075

欧元/英镑 0.8603 0.8582 +0.24 +6.03 0.8114

新西兰元/美元 0.7995 0.7966 +0.36 -3.48 0.8283

美元/挪威克朗 5.8729 5.9307 -0.97 +5.57 5.5630

欧元/挪威克朗 7.7666 7.8236 -0.73 +5.81 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4445 6.4853 -0.63 -0.83 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5208 8.5531 -0.38 -0.66 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计

算。(完)

(编译 母红; 审校 张涛)

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