美元下滑 因对美联储或很快缩减购债的预期降温

* 美国下修首季经济成长数据，上周初请失业金人数意外增加

* 欧元兑美元攀升至三周高位

* 消息称日本政府退休金投资基金考虑在股市上涨后增持日股

路透纽约5月30日 - 美元兑欧元周四跌至三周低点，此前美国公布的经济数据意外疲弱，对美国联邦储备委员会(FED/美联储)将很快缩减货币刺激措施的预期降温。

交易商表示，对美联储可能早至夏季就可能开始缩减每月850亿美元购债计划的臆测带动美元大涨，并将期货仓位推至过度水准，令美元走势易出现逆转。

根据周四发布的数据，美国首季经济增幅略低于初值，另外上周初请失业金人数意外增加，成屋待完成销售指数增幅也不及预期。

分析师表示，数据转差可能巩固了经济仍需要大量货币刺激措施的预期。美联储主席伯南克本月表示，如果经济继续改善，美联储可能在未来几次会议上决定是否缩减购债。

美联储承诺维持指标利率在近零水准，直至失业率降至6.5%左右。4月美国失业率为7.5%。

“根据伯南克的讲话，美联储要考虑缩减购债需要两个要素，一个是需要数据更强，一个是需要对经济持续改善更有信心。今天的数据就没有支持这些结论。”BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示。

根据路透数据，欧元兑美元升0.83%，报1.3046美元，日高为1.3061美元，为5月9日来最高。

美元兑日圆跌0.44%，报100.69日圆，从日高101.80日圆回落。

据知情人士指出，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大的退休基金。之后日圆承压。

交易商表示，消息推高日本股指期货，并导致日圆遭抛售。近几个月，日股和日圆走势呈反向关联。被视为避险货币的日圆通常会得益于市场压力。

海外投资人对日股的买盘也拖累日圆下滑，因他们透过抛售日圆来对冲货币敞口。

“日本GPIF的消息发布后，日圆遭沽售背后的诱因是买入日股的海外投资人的对冲行为。”花旗欧洲G10汇市策略部门主管Valentin Marinov表示。

“如果消息被证实，可能带动日股重启升势，因此会有更多海外投资人作空日圆对冲的需求。这可能引发更多美元/日圆的买盘。”

多数市场人士预计美元/日圆在中期而言将继续上涨，因预期日本央行进一步放宽政策。

欧元兑日圆升0.36%，报131.36日圆。

数据显示5月对欧元区经济的信心增强幅度大于预期，这进一步提振欧元。

美元指数.DXY跌0.79%，报82.994，盘中跌至两周低点82.979。

尽管近期美元疲弱，但野村证券汇市策略部门全球主管Jens Nordvig表示，预计在未来六至九个月，美元兑主要货币将大涨。

“美元进入新的领域。我们注意到‘有利的美元升势’，即美元走强的趋势是同风险资产强劲表现和对美国经济成长愈发乐观一致。”他给客户的报告中写道。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3048 1.2938 +0.85 -1.11 1.3194

美元/日圆 100.72 101.13 -0.41 +16.12 86.74

欧元/日圆 131.42 130.89 +0.40 +14.83 114.45

美元/瑞郎 0.9529 0.9619 -0.94 +4.09 0.9155

英镑/美元 1.5231 1.5130 +0.67 -6.28 1.6251

美元/加元 1.0296 1.0351 -0.53 +3.78 0.9921

澳元/美元 0.9658 0.9633 +0.26 -7.07 1.0393

欧元/瑞郎 1.2435 1.2444 -0.07 +2.98 1.2075

欧元/英镑 0.8564 0.8552 +0.14 +5.55 0.8114

新西兰元/美元 0.8072 0.8092 -0.25 -2.55 0.8283

美元/挪威克朗 5.8207 5.8970 -1.29 +4.63 5.5630

欧元/挪威克朗 7.5988 7.6290 -0.40 +3.52 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5577 6.6468 -1.34 +0.91 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5600 8.6019 -0.49 -0.21 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此

为基准计算。

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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