汇市综述：人民币猴年开门红 全球市场疲弱草木皆兵

2010年11月7日在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

整理 王兴亚

路透北京2月19日 - 中国金融市场结束春节长假恢复交易，人民币兑美元即期开门即涨势如虹，首日收盘大涨逾750点子，创年内新高，亦创下2005年汇改以来最大单日涨幅。但人民币升值缺乏基本面支撑，暴涨之后追随中间价回调。

在全球经济持续疲弱的大环境下，脆弱市场已是草木皆兵。油价和股市上窜下跳，风险偏好忽好忽坏。美联储公布措辞温和的1月会议记录，让投资者更加预期美联储的升息步伐将放缓。日本也面临进一步宽松的压力，但选项已不多。一些产油国的冻结产量提议震动油市，商品货币随着油价起伏不定。

展望下周，重头戏当属在上海召开的G20会议，还有美联储、英国及日本央行多位官员发表演说。数据方面，美国和欧洲主要国家将公布制造业采购经理人指数(PMI)、国内生产总值(GDP)和通胀数据。

中国金融市场在春节长假后恢复交易。由于春节期间国际美元大跌以及离岸人民币大涨，人民币兑美元即期周一收盘大涨逾750点子，创年内新高，亦创下2005年汇改以来最大单日涨幅；中间价升值近200点子，创近一个半月新高。

人民币暴涨之后追随中间价回调，周二收盘下跌近200点子，周三续收跌逾百点，盘中一度下探6.53元关口。到了周四，又随中间价收升。

“现在感觉人民币就跟着中间价走了，不是跟着市场走了，像回到了2014年。如果央行不干预是不可能升值的，”一外资行交易员称，“我们没什么兴趣做，也不知道怎么跟客户解释波动方向。”

值得关注的是，最近央行中间价波动幅度明显较节前有所扩大，显示在节后国际美元走势偏弱，以及离岸人民币走强的背景下，即期人民币市场的贬值压力已经明显舒缓，央行调控市场的尺度也有所放大。

中国央行行长周小川日前接受财新网专访时称，人民币不存在持续贬值的基础，中国将维持人民币汇率对一篮子货币的稳定，同时允许人民币兑美元有更大的浮动。路透对20位基金经理人、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币兑美元看跌押注降至11月底以来最低水平。

**脆弱市场草木皆兵**

在全球经济持续疲弱的大环境下，脆弱市场已是草木皆兵。油价和股市涨涨落落，风险偏好时好时坏。美元和日圆因风险偏好转变出现的涨跌走势都不会持续太久。

越来越多的投资人预计美联储会放弃去年12月发出的今年可能升息四次的暗示。多伦多Scotiabank汇率策略师Eric Theoret指出，考虑到全球经济发展不稳，美联储周三发布偏温和的会议记录，暗示升息步伐将缓慢得多，这应该会利空美元。

瑞银驻新加坡外汇策略师Tan Teck Leng表示，未来一个月，美元兑日圆的一个关注点是日本央行进一步推出货币刺激的可能性。

不过，日本央行采取额外货币宽松是否会有很大成效还不得而知。其周二刚开始实施负利率，但金融市场已经认定是失败之举。这凸显在全球市场动荡的局面下，日本可用来刺激经济成长的选择已经不多。

20国集团(G20)财长及央行官员会议将于下周五在上海举行。日本央行总裁黑田东彦已呼吁G20采取协调行动应对市场动荡。

**冻产难以推升油价**

一些产油大国周二同意冻结产量在1月水平，以抑制供应过剩局面，并阻止油价进一步下跌。然而投资者对此并不买账，减产希望落空使得油价短暂大涨后转头向下。澳元和加元等商品货币受到打击。

之后伊朗表态支持冻产计划，油价劲扬，加元获投资者追捧并带领其他商品货币走高，不过伊朗并未作出自己的限产承诺。

高盛认为，冻产协议并不足以给油价筑底，因为只有库存停止上升，油价才会企稳，而按目前提议的产出水准，库存要到2016年下半年才会停止增长。

法国外贸银行首席油市分析师Abhishek Deshpande称，只有大举减产才能结束供应过剩，仅仅冻结产量并不够而且协议很可能瓦解。(完)