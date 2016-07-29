汇市综述：日央行宽松力道逊预期 美联储为加息埋伏笔

2013年2月28日，图为美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

整理 艾茂林

路透北京7月29日 - 本周外汇市场主角非日本央行莫属，围绕其宽松力度的预期一直牵动市场神经，日圆走势因而起起伏伏。迫于政府压力，央行周五宣布放松货币政策，增加上市交易基金(ETF)购买规模。因宽松力道较预期逊色，央行政府联合行动的希望落空，日圆应声上扬，后市料继续震荡走升。

美联储本周虽未升息，却为升息埋下伏笔。有关“经济前景短期风险减弱”的描述，一度助力美元上涨，并令人对年底前升息心怀憧憬。不过期望能否成真，还要视美国经济数据的表现而定。

未来一周数据面繁忙，各主要国家的PMI将陆续登场，倍受瞩目的美国7月非农就业报告也将如期而至。央行方面，澳洲和英国央行将召开政策会议并公布利率决定，日本央行则将发布6月会议记录。

避险日圆周五兑美元跳涨，之前日本央行放宽货币政策，但力度比预期温和，令一些投资者感到失望。美元兑日圆最新报103.46，日内跌1.7%。日本央行宣布政策后，美元先升至105.75日圆，但之后挫跌至两周半低位102.705。

日本央行宣布温和增加购买上市交易基金(ETF)，但继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变。日本央行还将负利率维持在负0.1%不变。

“日本央行只扩大ETF购买规模，但维持基础货币年度增速以及政策利率不变，很明显这令人失望，”瑞士信贷的资深外汇投资策略师Heng Koon How说。“我们可以继续预期波动性较高，日圆/美元短期内可能回升至100日圆。”

在日本央行宣布决议前，美元兑日圆的交投状况一直非常清淡，买卖报价之差一度达到0.40日圆，不过随着交投状况趋于正常，价差之后缩窄至约0.02日圆左右。

日本央行宣布，将扩大ETF购买规模，从当前的3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。此决定以7:2的票数通过。

**希望落空**

在政府计划增加财政支出之际，近来市场对日本央行将推出庞大货币宽松措施的预期升温，这也加剧了市场对日本央行决定的反应。

“人们对联合采取措施的预期非常强烈，但目前这种希望落空了，因此日圆面临强大的升值压力，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。

欧元兑日圆跌1.6%至114.69日圆，澳元兑日圆下滑1.5%至77.93日圆。

在这次利率审议会议召开前，要求日本央行采取行动的压力日益加剧。首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。这显然是将刺激措施的皮球踢给了日本央行。

消息人士周四向路透表示，日本政府刺激方案的直接财政支出仅7万亿日圆，这料将令原本期望金额更高的投资人感到失望。

“日本央行认为，(今日的)货币政策措施及政府的计划将会对经济产生协同效应，”日本央行在政策声明中称，并表示将在下次会议中全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果。

**美联储的伏笔**

美联储本周维持利率不变，并表示将继续密切关注通胀数据和全球经济和金融状况的发展，但指出，对可能出现会导致美国经济偏离正轨的意外冲击的担忧减弱。

“经济前景面临的短期风险减弱。”美联储决策者称。

美联储声明略显鹰派的基调一度令美元上涨，但之后回吐涨幅，因对9月升息的暗示不是很强烈。

美元兑欧元应声涨至1.096美元，之后回落至1.1056美元。美元兑日圆升至105.95日圆后降至105.43日圆。

“9月加息的可能性存在，但美联储的描述，并不是美联储暗示将加息时你希望会听到的措辞，”Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franulovich说。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商仍预计美联储在12月会议上升息的机率约50%，9月会议上升息的机率约20%，略低于政策声明发布前的水准。

Franklin Templetion的高级副总裁兼固定收益政策委员会联席主席Mike Materasso称，“联储声明对经济的看法更为乐观，但没有暗示将在9月升息。年内可能升息，年底行动的可能性最大，但时机很大程度上取决于全球经济的表现是否良好。”

“尽管阻力增加，如果美国经济继续增长，就业市场闲置状况将减轻，我们预期美联储将勉强在年底前升息一次，最可能是在12月。”荷兰合作银行策略师写道。(完)