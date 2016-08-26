汇市综述：美元走势摇摆待叶伦讲话 英国数据向好支撑英镑

2011年1月26日，图为人民币、日元、美元、欧元、英镑和瑞郎纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

- 整理 王丽鑫

路透北京8月26日 - 本周美元区间波动，人气谨慎，或录得温和周线涨幅。投资者等待美联储主席叶伦周五在杰克森霍尔央行年会上发表讲话，以获得有关美联储升息前景的进一步线索。

美国经济数据支持对于美国经济状况的乐观评估，利率期货市场走势显示美联储下月政策会议上升息的机率为24%，12月升息的可能性则为57%。

英镑扭转低迷走势，周初受空头回补推动冲上三周高点，随后英国数据好于预期，缓解了英国脱欧引起的担忧，支撑英镑维持在高位附近。但现在对英国脱欧影响下结论为时尚早，英镑在主要货币中的走势仍然落后。

人民币宽幅波动，兑美元即期与离岸周五均触及一个月低点。但交易员称G20临近，汇率大升或大贬动力均不足，汇价续跌续跌空间料有限，应考虑择机结汇。

**美元人气谨慎，静候叶伦讲话**

本周美元区间交投，人气谨慎，市场静待美联储主席叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔央行年会发表讲话。有人相信此番讲话将使美国今年是否升息的问题更加明朗。

叶伦可能释出美联储准备今年升息一次的明确信号，不过许多分析师认为她仍将维持不太具体的立场，亦即货币政策依经济数据情况而定。

经济数据支持对于美国经济的乐观评估。根据CME Group的FedWatch，利率期货市场最新走势显示，美联储在下月政策会议上升息的机率为24%，12月升息的可能性则为57%。

“市场可能会对一个单词或短语做出反应，但我认为她的讲话不会给美元/日圆带来新的趋势，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。

美元指数周线或录得0.2%的温和涨幅。主要货币对均大致处于区间波动，美元兑日圆本周有望收高0.3%；美元兑欧元本周或下跌0.2%。

CPI数据进一步证明，日本央行有理由在下月扩大刺激政策。一些分析师称，在近期受到日本公债收益率上涨的提振后，日圆可能将出现波动，甚至可能在9月进一步升值。

**人民币宽幅波动，续跌空间料有限**

人民币兑美元即期周五早盘较上日收盘价下跌百余点，触及一个月低点，中间价则上涨逾百点。交易员称，购汇需求上升，离岸CNH下行亦拖累在岸汇价，由于叶伦将发表讲话，下跌空间料有限。

交易员此前指出，中国央行重启14天逆回购，无意采取降准手段，避免加大人民币贬值压力；6.66元附近也是本月区间底部，对客盘和自营都有心理支撑，当然也可以预期央行不会刻意守某个点位。

**脱欧担忧缓解，英镑创三周高位**

英镑兑美元触及三周高点，升至1.32美元上方，因投机客大幅削减英镑空仓。英镑预计将录得近1.5%周线涨幅。近期公布的英国数据好于预期，对于公投退欧冲击的担忧有所减轻。

“尽管数据显示英国经济稳定的迹象，但因此质疑英国退欧是否造成了任何负面影响，目前作出结论仍然是言之尚早。”FXTM分析师Lukman Otunuga说，“自公投以来，英镑仍是主要货币中表现最差的货币。”

英镑兑欧元有望录得六周来最大涨幅，周三曾触及两周高位。

**澳元与新西兰元周线料基本持平**

澳元兑美元本周在0.7584-0.7655之间窄幅波动，周线料持平。新西兰元兑美元本周料上涨0.5%。新西兰央行总裁惠勒发表讲话，预期有可能再降息35个基点，但这一幅度不及一些人的预期，因而推动新西兰元走升并接近8月稍早触及的14个月高点0.7351。若突破该点位，则可能上探2014/2015跌势的50%回档位0.7420。

下周，将有多国的制造业及非制造业PMI出炉，包括日、法、德、欧元区、英及中国。此外，美国将公布ADP民间就业报告，在重要的非农就业数据公布前，可略窥美国就业市场状况。(完)