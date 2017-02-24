汇市一周综述：联储会议记录出炉美元憋屈 “女版特朗普”选情升温欧元受伤

整理 刘秀红

路透北京2月24日 - 本周重头戏非美联储莫属。1月政策会议记录备受市场期待，美元满心期待会议记录再来点“鹰”味，好去去一身“霉气”。只可惜北京时间周四凌晨公布的这份记录文件，虽然说了“很快”再加息可能合适，但在有投票权和没有投票权的美联储官员中，多位认为经济下滑风险同美元可能升值有关，所以事实并未能如美元多头所愿。此外，多位地方联储官员也在本周发表讲话，话题自然离不开升息时点，基本都以美国经济保持强劲为前提，接受升息。但对美元来说这些讲话近乎无关痛痒，反倒是美国财长努钦的言行令美元随之涨涨跌跌。

法国大选隔空搭台唱戏，抢走不少戏份。选情跌宕起伏，令欧元忐忑不安。“女版特朗普” 极右翼民族阵线主席勒庞的支持率上升，对欧元打击不小。期间传出和另一位总统候选人菲永类似的“空饷门”事件，加之颇有影响力的中间派政治人士、法国前教育部长贝湖与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大马克龙的胜算，算是让欧元稍稍松了一口气。但局势随时可能变化，欧元根本不敢掉以轻心。

展望下周，数据面极为密集。其中美国数据尤其多，包括第四季GDP修正值、1月商品贸易收支初值、2月消费者信心指数等等，正好可以验证美国经济到底表现如何，给猜测美联储何时升息的投资者及分析人士更多线索。

**联储会议记录“鹰”味不足**

本周伊始美元有涨有跌，但波动不是很大，市场期待北京时间周四凌晨公布的美国联邦储备理事会1月政策会议记录能再多点“鹰”味，但结果事与愿违。

记录显示，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的，但也有多位官员认为经济下滑风险同美元可能升值有关，并强调特朗普政府政策不确定性。这样直接对美元点名道姓，令美元借会议记录上涨的希望扑空。

“市场人士仍在消化美联储1月会议记录，而且对这些记录的解读似乎有两个不同的阵营--认为基调更加鹰派或是更显鸽派--目前看来似乎是鸽派解读占了上风，”一家美系银行的私人客户集团投资长Bill Northey表示。

几位地方联储官员本周的讲话对美元来说几乎是无关痛痒。倒是美国财长努钦的两次讲话给美元带来不小影响。他先是在周三接受华尔街日报采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”，令美元为之大振。

而周四他又对这一言论进行了补充，称美元汇率短期上涨，“反映了”市场对特朗普政府“经济计划的乐观看法”。并指出，税改与放松企业监管措施可能要到明年才会开始稳定发挥推动经济增长的效果。

“多数人都希望这些政策调整能很快颁布，”FirstLine FX首席执行长和创始人Jason Leinwand称，“市场开始意识到，不会像预期那么快。”这对美元的“补刀”效果显现，美元应声下跌。

下周美国方面公布诸多经济数据，投资者及分析人士可望从中观察美国经济表现情况，为预期美联储的升息时点提供最新线索。

**法国选情变化令欧元走软**

法国大选消息抢走了美联储不少戏份。选情一波三折，欧元也跟着忐忐忑忑。被戏称“女版特朗普” 的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞支持率见涨，对于她可能赢得大选的担忧拖累欧元走软。

不过法国司法警察讯问勒庞保镖及幕僚长等人士，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控，可谓另一位总统候选人菲永“空饷门”再版。加之颇有影响力的中间派政治人士、法国前教育部长贝湖与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大马克龙的胜算，算是让欧元稍稍松了一口气。

美元和欧元的疲态让英镑及包括新兴货币在内的其它货币坐享渔翁之利。英镑兑美元一度触及两周高位。“我们并不讶异英镑兑美元回到1.25，但经过长期盘整后，可能还会继续有突破表现，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。对大西洋两岸政局的担忧扶助避险日圆走高，反欧盟的法国总统候选人勒庞的竞选纲领，美国总统特朗普的政策出台时间表，都激发了对日圆的需求。

人民币方面，本周走势稳定。交易员指出，美联储会议纪要没有提振美元多头人气，3月加息可能性并不高，且美国总统特朗普经济政策仍未落实，加上“两会”(人大和政协)日益临近，年初至今人民币兑美元维持的双向波动格局料难改变。(完)