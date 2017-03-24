（修正）汇市一周综述：“特朗普行情”幻灭 美元遭殃

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整理 张明钧

路透台北3月24日 - 本周美国总统特朗普的医保改革法案在国会闯关时遭遇困难，导致全球金融市场陷入一阵乱流。特朗普念念不忘的医疗改革方案难获国会批准，引发外界质疑他能多快推动财政刺激计划，并开始想像其可能遭遇的潜在阻力。

自美国总统大选结束以来，全球股市乘着所谓“特朗普行情”的东风累计上涨了10%左右，美元也因市场憧憬美国景气回暖以及升息前景而上涨。但本周美股回档牵动了全球市场的避险情绪，日圆成为最大避风港，本周兑美元涨幅料超过1%；欧元则守住上周荷兰大选过后的涨势，但挑战1.08关卡仍功败垂成；美元指数跌破100，为2月初以来首次。

经济方面，美国仍显露出欣欣向荣景象，新屋销售创下七个月高位，成屋销售虽从10年高点下滑，但也位于相对高档，显见近期美国公债收益率上扬所带动的抵押贷款利率涨势尚未对房市构成冲击。上周初请失业金人数虽意外上升，但是连续第80周低于劳动力市场的健康门槛30万人，为1970年以来的最长跨度，显示当前劳动市场接近充分就业。

展望未来，首要关键为美国周五国会医保改革表决情况，其次为多位各国央行官员的谈话，下周经济数据焦点则为美国个人所得以及个人消费支出(PCE)物价指数。

**跛脚总统？**

过去几个月来，美国总统朗普承诺刺激经济政策的措施，一直是刺激美国股市上涨、美债收益率上升、美元走高的主因，但他的承诺本周看来有沦为镜花水月之虞，因他的解除奥巴马医保法案行动恐怕难以闯过国会这关。

特朗普其他政策前景的憧憬因此幻灭，导致美国股市在周二下跌超过1%，创下去年10月特朗普胜选之前以来的最大跌幅，周三周四也欲振乏力，这在全球市场吹起一波避险风潮，其中日圆涨势最为凶猛，本周兑美元可望录得1%以上涨幅。

DoubleLine Capital的执行长、被华尔街称为债券天王的冈德拉克(Jeffrey Gundlach)指出，“调查显示，人们认为对奥巴马医保的调整是特朗普计划中最有可能通过的一件事…如果连这都不能通过，其他事肯定也会被打上问号。” 他并称周二股市下挫表明“投资者正在质疑美国支持增长的政策是否真的能落实”。

从各种迹象来看，幻灭的痛苦还只是刚开始。汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布数据显示，投资者在最近一周削减对“特朗普行情”的押注，投资银行业的基金出现逾一年以来的最大规模赎回，投资者同时将资金投向债券。

黑石顾问高管Byron Wien指出，“他们在(医保)受挫的事实也令减税蒙上阴影，而减税本应是改善国内生产总值(GDP)的主要财政刺激举措…他的目标是经济增速从2%提高到4%，现在，市场甚至怀疑2017年能否实现3%的增速。”他称，股市“处于超买状态，估值过高，所以可能修正”，但他强调预计会出现“修正，而非熊市。”

**收紧政策不只升息一招**

本周公布的美国成屋及新屋销售显示房地产市场热度仍维持在高档，初请失业金人数虽然意外跳增，但是仍显示出劳动市场景气持续扩张，油价虽然近日明显回档，但与去年同期相较仍高出一大截，这将反映在物价的基期效应上。

简言之，考量景气循环进程及物价压力，美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年之内仍有收紧政策的压力，除了其所声明的还有两次升息之外，官员们已经把脑筋动向了缩减资产负债表规模上。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对华尔街日报表示，他希望在今年年底开始缩减美联储规模达4.5万亿(兆)美元的资产负债表，届时美国短期利率料高于1%。本周稍早，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，她赞成今年采取措施缩减资产负债表。达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗则指出，在未来缩减资产负债表是适切的步骤，美联储应提前向市场明确沟通其缩表计划。

在上周宣布三个月内第二度调升短期利率后的记者会上，美联储主席叶伦表示他与联储同僚讨论了“最终”要进行的缩表，但未达成任何决定。不过高盛的分析师团队在近期报告中预言，美联储将在12月公布缩减投资组合计画。

若美联储果真缩减资产负债表，预料将推升长期借贷成本，巩固美元的利差优势，但另一方面则是会造成资金紧缩效应，可能导致美元资产价格下跌，因此对美元而言是福是祸尚难逆料。但从本周美联储官员就此议题发言的频率来看，缩减资产负债表可能在不久后就会进行正式讨论。

**英国启动退欧**

英国首相特雷莎·梅本周正式宣布将在3月29日触发英国退出欧盟的程序，预料相关谈判最快将从5月展开。启动程序日期底定后，英镑从三周高点回落，在反弹回升过程中虽一度受英国议会大厦恐怖袭击事件影响而又下跌，但在亮丽的英国零售销售数据支撑下弹升至一个月高位。

英国2月通胀率自2013年底以来首次超过央行2%目标，而在英镑贬值及油价基期效应下，通胀料将续升。英国央行预计通胀将在明年第二季触及2.8%的峰值，但分析师称通胀可能触及3%。在通胀预期心理及国内经济亮丽表现下，英镑近期或许能获得支撑，直至退欧谈判全面摊牌。(完)