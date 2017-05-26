汇市一周综述：中国信用评级突遭调降 人民币屹立未倒

整理 王颖/杜明霞

路透北京5月26日 - 本周重磅新闻接二连三，但总体而言汇市反应相对平静。

穆迪出人意料下调中国债信评级，在全球市场引起强烈反响。中国财政部、发改委等部门随即火线回应。不过人民币和离岸人民币汇率只出现小幅震荡。大华银行分析师认为，穆迪调降中国评级可能不会给全球金融市场带来广泛的外溢效应，称穆迪对中国经济增长的预估似乎“过于悲观”。

曼彻斯特发生的爆炸恐袭案令人震惊。英国警方称周一晚间发生的爆炸是自杀式恐怖袭击，已导致22人死亡、59人受伤。英镑本来就因英国首相特雷莎梅支持率优势缩小而受到抑制，又有爆炸恐袭来雪上加霜。但英镑表现平稳，当日尾盘仅跌0.1%。

除了这些不可预知的突发新闻外，本周计划内的重大消息包括特朗普向国会提交全面预算案、美联储公布上次政策会议的记录、韩国央行和加拿大央行召开政策会议、以及OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国达成减产协议。这些都对汇市产生了或多或少的影响。下周重点关注美国非农就业数据。

国际评级机构穆迪周三突然出手，下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。

中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

离岸人民币应声下挫，但整体跌幅有限，一度下滑0.1%至6.8901元人民币，之后回升至6.8841元人民币，仅跌约0.05%。人民币兑美元即期当日窄幅整理微幅收跌。

“国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称。

消息传出后澳元小跌、加元持稳，市场对中国债信评级被下调的反应亦相对温和。

三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa称：“汇市反应平静，外界认为中国仍拥有足够储备实力用于进一步财政支出。”

**曼彻斯特爆炸案，英镑略有震感**

本周的另一重磅是曼彻斯特恐袭案。周一晚上美国歌手爱莉安娜·格兰德在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，造成包括儿童在内的至少22人死亡，另有59人受伤。

英国警方称这是由一名男子实施的自杀式袭击。之后伊斯兰国宣称对此负责，各国纷纷加强安保戒备。

这样一来，英镑也成了汇市上的倒霉蛋，但汇率反应并不算强烈。英镑兑美元周二保持守势，在伦敦汇市大部分时间下跌，尾盘仅跌0.1%，报1.2993美元。

屋漏偏逢连夜雨。这次爆炸事件距离英国大选只剩两周半的时间，原本预期首相特雷莎梅将轻松胜出，但最新民调显示选情趋于紧绷，亦令英镑承压。

**美联储会议记录温和**

周三公布的美联储会议记录显示，联储决策官员认为应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。会议记录并不像预期那般强硬，从而打压了投资者对美元买盘的兴趣。欧元则朝着六个半月高点逐步回升。

市场的解读为联储对加息的看法愈发谨慎，美元指数下跌0.3%，至96.972。

这使美元刚刚舒展一点的眉头又皱了起来。其实美国总统特朗普周二公布全面预算计划之后，美元已甩掉“通俄门”等事件的牵绊，脱离了最近触及的六个半月低点。该预算案虽然获得国会批准的希望不大，但毕竟引燃了美国政府政策将向前推进的希望。

**石油减产协议令人失望**

石油输出国组织和俄罗斯牵头的非OPEC产油国周四决定将减产协议的实施时间延长九个月，至2018年3月。

市场原本期待减产协议能延长一年，并且加大减产力度。最终结果无疑是给市场泼了一盆冷水。

受此影响，油价周四下挫5%，商品货币随之下跌，周五盘初仍未稳住阵脚。加元兑美元应声下跌，从五周高位回落，最新交投在1.3484加元。澳元兑美元下跌0.1%至0.7447美元，继续呈守势。

不过商品货币疲软却让美元获得些许喘息之机，美元指数最新报97.307。

下周主要关注重量级的美国非农就业数据。(完)