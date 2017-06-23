汇市一周综述：油价下挫扰乱美元升息节奏 英镑坐上过山车

整理 李婷仪

路透台北6月23日 - 纽约联储总裁杜德利本周率先发表讲话，为FED继续升息前景增添柴火。然而，油价挫跌引发通胀低迷的隐忧，美债收益率随油价跌势下滑，导致美元指数脱离上周FED升息后触及的一个月高点。

油价下挫掀起的蝴蝶效应，打乱FED今年再次升息的节奏。通胀积弱难振，正渐渐成为升息周期的绊脚石。

英镑则因英国央行的内部分歧而坐上过山车。央行总裁和首席经济学家的矛盾讯号，为英国利率前景增添话题。

中国A股成功入摩，中国汇市虽然少了些激情反应，但人民币资产未来势必看俏。其他亚洲央行则以不变应万变，日本、台湾、菲律宾、新西兰央行均按兵不动，各国的经济情势仍要依赖宽松政策的支持。

展望下周，美国将公布第一季GDP终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数、耐久财等重要数据；日本将公布CPI、中国将公布制造业PMI。此外，多位美联储官员将发表演说。2017夏季达沃斯论坛在大连登场，李克强将出席。

**油价挫跌，给低通胀疑虑补上一刀**

上周FED会议有多位美联储官员对年底前再次升息表示支持，给了美元上攻的底气。不过，市场观察到美国经济仅温和扩张，通胀低迷令美债收益率受抑，对再次升息的理据是否充分持怀疑态度。

“市场对美联储官员鹰派的讲话并不买帐，”BK资产管理公司外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说，“市场对美国下半年经济成长存疑。”

油市供应面因素掼压油价，也给通胀疑虑补上一刀。虽说石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会，关注点反而放在美国的原油产量仍在增长，一些叶岩油生产商甚至在油价低于每桶40美元仍能盈利。

油价本周一度挫至10个月低点，拖累美国10年期公债收益率大跌，回吐上周美联储会录得的大部分涨幅。

其后油价从低点反弹，小幅推高了长债收益率。但对美联储政策最为敏感的短债收益率则是保持稳定至小跌。

“下次升息的时机肯定被推后了，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示，“市场没有消化激进加息的因素。”

**英国央行内部分歧，英镑无奈受牵扯 **

英国已与欧盟正式就退欧谈判过招。分手路迢迢，国内的央行货币政策委员会却显现出看法严重分歧。上周八位委员中有三位支持升息，外界升息预期激增。

央行总裁卡尼极力降火，称目前幷不是升息的适当时机，他的理由包括薪资增速疲软及英退的可能冲击。英国央行一边面临的是公投后英镑大跌造成物价上涨，另一边则是经济丧失去年的多数动能后，薪资增长放缓的问题。

但央行首席经济学家霍尔丹随后表态，他可能在今年投票支持升息一次，出人意料地由鸽变鹰。上周支持升息的三票皆为外部决策官员所投下。霍尔丹的谈话被视为委员会内部想法改变的第一个迹象。

霍尔丹说：“英国若是在10年来首次升息25个基点，看似重大一步，但以历史标准来看，货币政策仍极为宽松。”他列出了几个导致其看法转变的因素。包括了英国主要通胀率最近跳升至2.9%，远高于英国央行2%的通胀目标，以及债市显示投资人看重的是“政策行动而不是口头说说”。

赞成加息的委员福布斯，在下周离任前重申其忧心英镑疲软会持续推升通胀，她说英国利率‘开始上调’不应再推迟了。她的空缺将由关注贸易和薪资成长领域的伦敦政经学院教授邓雷罗接任。

英镑受到官员矛盾讯号的牵扯先跌后涨，但CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch说，英镑反弹走势似乎有些过了。野村证券策略师则预计，英国央行将在8月3日会议上进行10年来首次升息。

**人民币逆周期因子发挥作用**

中国A股纳入MSCI指数一定程度上提振人民币汇价，但短期影响不大。一位中资行交易员称，“这几天购汇盘都比较多，年中分红、油盘，这些都是刚需，不会因为一些消息的影响就改变计划。”

人民币兑美元即期周五刷新月内新低，早盘触及6.8435元， 中间价已连续四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响将持续到7月份。

在逆周期因子的影响下，美元指数对人民币汇价的影响力趋弱，亦同时放缓了大量购汇需求带来人民币贬值影响，近期人民币汇价走弱步子小，节奏慢，后期尽管仍有购汇需求尚未释放，人民币走弱的幅度料不会太大。

**商品货币随油价变脸**

原油价格创下10个月低位后有所反弹，大宗商品货币暂获喘息。挪威克朗兑美元本周曾跌至五个月低点附近。挪威央行调升了2017年和2018年的克朗汇率预期，还称降息不再是可能选项，这亦对克朗构成支撑。

加元亦从强健的国内零售销售中获得支撑。零售销售数据提振了人们对加拿大央行7月升息的预期。市场现在预期加拿大在2017年底之前将有一次升息，央行在7月下次会议上升息的机率为33.5%。

新西兰央行在政策会议后没有明显口头打压新西兰元，使得新西兰元录得一个月来最大单日涨幅。交易商称，新西兰央行就增长前景以及当前汇率的影响释放出乐观论调后，新西兰元“空头”已被轧平。(完)