汇市一周综述：美元因大选走势和加息前景上涨 人民币跌破6.75元

图为2016年1月21日拍摄的美元、人民币、欧元、英镑、日圆和港元等货币。 REUTERS/Jason Lee

整理 李春喜

路透北京10月21日 - 本周美元先抑后扬。

周初美元指数下跌。但随后美国总统大选第三场辩论后的调查显示，希拉里占据上风，以及美联储两位官员表达对升息的支持，都使美元受到支撑。周四欧洲央行会议保留了12月扩大刺激政策的可能性，提振美元升至七个月高位。

美元指数气势如虹，加大人民币贬值压力。人民币兑美元周五早盘缩量大跌，与中间价双双跌破6.75元，刷新逾六年新低。

澳元近来表现强韧，但周二央行会议纪录的温和评论，以及意外疲软的就业状况，均拖累了澳元的涨势。市场目前预期，澳洲央行11月再次降息的可能性仅有18%。

此外，印尼和巴西两国央行分别降息，以扶助经济增长。

下周将有一些重要数据公布，包括美、英、法和韩国GDP，以及多国PMI数据。另外，三位美联储官员分别在周一和周二发表讲话，此后美联储官员将保持缄默，一直到11月1-2日的利率会议。

**美元因大选走势和加息前景上涨，人民币跌破6.75元**

美元周五在亚洲盘持坚，美元指数料录得周线涨幅。

本周伊始，美元在上周乐观数据的推动下涨至七个月新高，因但随着全球债市的一波跌势，美元涨势暂歇。

“过去几周美元表现很不错，所以我认为这更多的是获利了结，而非真正的经济题材”， 汇丰控股策略师Dominic Bunning说。

12月加息仍是市场共识，根据CME FedWatch的调查，升息概率在70%左右。不过还谈不上板上钉钉。

在美国总统候选人最后一场辩论结束后，多数民调对对希拉里有利。此外，美联储副主席费舍尔和纽约联储总裁杜德利分别发表讲话，对升息表示支持。

美联储副主席费舍尔警告称，若利率继续保持在目前低位，未来美国经济可能面临更长期且更严重的衰退。纽约联储总裁杜德利则表示，如果经济保持当前的轨道，美联储可能今年稍晚升息。这些因素使美元获得上涨动能。

对美元推动最大的要数欧洲央行的宽松立场。欧洲央行周四维持政策不变，但保留了12月追加刺激计划的可能性。此举打击欧元下跌，推动美元指数涨至七个月高位。

下周一和周二有三位美联储官员发表讲话，市场将密切关注他们提供的政策走向线索。

**澳元受疲弱就业数据打压**

澳元最近表现不错，主要受到投资人对高收益货币的需求推动。周四之前曾连续六日连涨，但周四澳洲公布的就业数据显示，全职就业岗位大幅减少，拖累澳元脱离六周高点。澳元兑美元周四时下跌1.3%，为9月13日以来最低。

ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson说，“交易商已将央行降息时间预期推迟到2017年中，不过澳洲央行在10月会议记录中强调下周发布的通胀数据的重要性后，交易商目前对疲弱数据更加敏感。”

所有目光都投向下周将发布的通胀数据。数据料显示，第三季基础通胀季率约为0.4%，年率料持稳于1.5%。市场目前预期，澳洲央行11月再次降息的可能性仅有18%。

**在岸与离岸人民币双双大跌**

人民币兑美元周五早盘缩量大跌，并与中间价双双跌破6.75元，刷新逾六年新低。离岸人民币亦跌至6.75，创1月7日以来低点。

交易员称，隔夜美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，此举进一步刺激客盘购汇情绪。大行适度供流动性控制贬值速度，但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。

他们也指出，国家外管局最新公布的9月份银行结售汇逆差明显扩大，加剧了市场对人民币汇率的贬值预期，而离岸人民币在强势美指和境内中间价创新低推动下亦快速下行，也侧面加重在岸汇价下行压力，但预计两地汇价不会偏离中间价太远。

另一中资行交易员也指出，美元指数气势如虹，监管层若强行维稳成本巨大，期待人民币6.8元附近是否会有较强支撑。(完)