汇市一周综述：欧洲风云起欧元大起大落 聚焦美联储年终会议

整理 白云

路透北京12月9日 - 本周全球汇市主要聚焦于欧元。俨然要变黑天鹅湖的欧洲先是飞出意大利修宪公投失败这只“黑天鹅”，而后欧洲央行意外宣布缩减资产购买规模，带动欧元大起大落。

意大利总理伦齐在周日修宪公投中失利，并于周三提出辞职，令政局陷入很大的不确定性，这样的变故对该国资金短缺的银行业来说也来得太不是时候，意大利第三大银行--西雅那银行年底前若是筹集不到50亿欧元将面临清盘，市场担心这可能再度引发银行业危机。受意大利情势影响，欧元一度重挫至一年半低点。

其后欧洲央行周四宣布从明年4月起将月度资产购买规模从800亿欧元降至600亿欧元，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。欧元走势先扬后抑，上涨是因为购债规模的缩减，而后转跌是因为购债计划期限延长至明年底，较市场预期多了三个月。

目前市场关注点已转向下周的美联储会议。下周将召开央行利率会议的国家还有英国、瑞士、挪威、俄罗斯、韩国、印尼、墨西哥。数据方面，将迎来欧美英法德的通胀数据，中国将发布11月国民经济运行情况。经济数据和央行政策将为汇市未来走势提供更多指引。

**欧洲政经风云变幻**

欧元周一受意大利修宪公投结果影响重挫，下挫多达1.4%至1.0505美元，跌破上个月底触及的一年半低点1.0518，并测试数年来的关键支撑水准。但由于交易员早已预计到此结果，欧元周二弹离上日所及低点企稳。

随后欧洲央行于周四宣布削减购债规模，但延长购债计划期限。欧元/美元一度应声涨至一个月高位1.0875美元，因市场将欧洲央行此举视为缩减刺激政策，但很快回吐涨幅，因欧洲央行决定延长购债计划期限至明年底，并将更短期债券纳入购买范围，还称保留再度增加购债规模的权利。欧元跌至1.0618 美元，日内约跌1.3%，创6月底以来最大日内跌幅。

“欧洲央行宣布延长购债之后，短期德国公债收益率下跌，与美国公债利差扩大，从而拖累欧元走低，”巴克莱银行东京分行的外汇分析师Shin Kadota说道。“这不仅仅是因为市场认为(欧洲央行)没有发出大幅缩减刺激的信息，而且技术面因素也对欧元构成打压。”

美元兑日圆和欧元周五在亚洲时段守住涨幅继续走升。美元指数上涨0.1%至101.230，跟随隔夜近1%的涨幅。美元兑日圆涨0.4%至114.430日圆，距离上周触及的10个月高点114.830不远;欧元兑美元下跌0.2%，报1.0592美元。

“欧洲央行货币政策的关注重点无疑放在了确保通胀率回升向目标水准方面。欧元走疲虽然不是政策工具，但却有助于实现那个目标。我们的预测的前提假设是欧元/美元将在未来数月跌向平价，”澳新银行全球经济部门主管Brian Martin说。

**市场目光转向下周美联储会议**

欧洲央行会议结束后，市场焦点转向美联储下周将召开的年内最后一次政策会议。美国联邦基金利率期货市场目前显示，美联储下周升息的机率为95%，目前的关注焦点是美联储是否会暗示2017年将进一步收紧政策。

“上次会议有七位与会委员预计明年将升息至少三次，我认为这次如果从七位增加至10位或11位，就会是大新闻了。”花旗外汇策略全球主管Steven Englander说。

自11月8日特朗普胜选以来，美元持续上涨，美元指数的涨幅一度高达4.2%，因市场预期当选总统特朗普将增加财政支出，放松对重要产业的监管，从而推动美国经济加速增长和利率上升。

丹麦盛宝银行投资长暨首席经济学家Steen Jakobsen接受路透专访时称，美国大选以来的美元涨势可能很快失去动能，而过去一个月美元强势所造成的损害可能足以推动美国经济陷入衰退。他还指出，在美联储加息后，美元以往通常都会走贬，因为投资者因预期升息而敲进美元后会进行出脱。

路透本周对逾120名分析师的调查显示，美联储料将在下周会议上升息至0.50-0.75%。在此之后，美联储料将在2017年第二季和第四季继续加息，把联邦基金利率调升至1.00-1.25%，与美联储决策者的预估相近。

另据路透周二至周四对18位基金经理、分析师和外汇交易员的调查显示，人民币空仓规模创近两个月来最低。中国监管当局采取措施抑制资本流出，包括境外人民币放款新规，以限制资金外流，缓解人民币贬值压力。此外，中国国有大行在整数位附近继续提供美元流动性，以稳定人民币汇率。

交易员指出，周五中国统计局公布的11月通胀数据对汇市几无影响，而由于美元指数仍整体偏强，市场贬值预期短期料仍难消，至于能否有效跌破当前整数关口，则还需看大行的态度。周五下午人民币兑美元即期报6.8999元,离岸人民币兑美元报6.9215。(完)