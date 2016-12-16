汇市一周综述：美元扶摇直上冲云霄 人民币跌落八年半新低

2015年8月14日，中国上海，一处外汇兑换点的人民币和美元符号。 REUTERS/Aly Song

整理 艾茂林

路透北京12月16日 - 美元本周可谓独占鳌头，风光无限。美联储不仅升息25个基点，还暗示明年将加快升息脚步。在特朗普财政刺激期望的神助攻之下，美元扶摇直上，兑主要货币一举登临14年高位。

美元得意，人民币失意。美联储升息引发新兴市场资本外流，打压人民币汇价节节后退，屡屡刷新八年半低位。但有观点认为，美国升息预期由来已久，人民币贬值压力已提前释放，后市贬值幅度或许不会太大。

放眼下周，日本、泰国和菲律宾央行均将召开货币政策会议，而澳洲央行将公布12月政策会议记录。经济数据方面，美国和英国的第三季GDP，以及日本贸易收支和欧元区经常帐，都值得重点关注。

**美元扶摇直上**

美国联邦储备委员会(FED/美联储和)本周升息25个基点，并暗示明年加快升息步伐，预计升息三次，以适应新政府的政策。决议公布后，美国公债收益率上涨，美元指数走强，美股下跌。

美元兑主要货币周五亚洲时段维持强劲，有望录得不俗的周线涨幅。美元兑欧元及兑一篮子主要货币均触及14年高位，因美联储提高明年升息的次数预估，投资者为此重新布仓。

美元指数最新报103.140。周四曾涨至14年高点103.56，日内上涨1.2%，为近六个月来单日最大百分比涨幅。美元指数本周累计上涨1.6%。

欧元兑美元几无变动，报1.0427。“在跌破1.05左右的关键支撑水准后，欧元跌势已经加快，”大和证券外汇策略师Yukio Ishizuki说。“欧元走势料易波动，市场密切关注欧元到底能跌多低”。

自从11月8日特朗普赢得美国总统大选以来，美元一涨再涨，因市场预期特朗普政府会启用通胀刺激政策。

**美元兑日圆：120就要来了!**

美-日收益率差扩大，推动美元兑日圆走高，该货币对周四触及10个半月新高118.66。美元兑日圆最新报118.20，周线涨2.5%。

“愈往年底，会到120，就要来了！”外汇研究公司Global-info驻东京主管Kaneo Ogino说道。

“特朗普当选后，美元上涨让部分日本商业账户措手不及，仍在回补其美元仓位，现在重新计算他们对明年美元/日圆走势的内部预期，”他说道。

日圆兑美元自特朗普胜选以来已下跌11%，超过了墨西哥披索兑美元10%的跌幅，成为这段时间内表现最糟糕的主要货币。

周四公布的数据显示，美国11月消费物价上涨速度放缓，但房租上涨提振基础通胀，直指物价压力稳步增加，可能支持美联储明年更多次升息。

联邦基金利率期货显示，投资者预期美联储在明年3月会议上升息的可能性为40%，5月升息的可能性为50%。

不过路透调查显示，华尔街顶级银行并未立即受美联储释出讯息的左右。这些大银行仍坚信2017年升息不会超过两次，而且在明年第二季前不会再次升息。

18家参与调查的初级交易商预测，明年第二季结束时联邦基金利率中点将升至0.88%，年底时将升至1.13%。

**人民币贬至八年半新低**

受美元飙升影响，本周人民币兑美元即期与中间价同创逾八年半新低，周五继续缩量下跌盘中报6.9467。

交易员称，美指虽强势，但购汇情绪比较迟疑，加上窗口指导，客盘购汇量不大；大行继续适度提供美元流动性，人民币即期价高于中间价。

“(美元)已经是高位了，很多人也不太敢买。”一中资行交易员称，“美元指数还是很强，也没有回落，估计年内人民币贬值还有空间。”

针对美联储加息25个基点，人民日报评论文章称，短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面。要正视美联储加息影响，大部分贬值压力在加息前得以释放，此次的压力反而不会像以前那么大。

高盛高华在最新报告中预计，人民币兑美元明年年底或跌至7.3。投行中信里昂证券则称，中国采取更积极措施扞卫人民币汇率，预期2017年人民币贬值幅度将会控制在5%。(完)