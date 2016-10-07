汇市一周综述：英镑突跳水震惊市场 离岸人民币跌至九个月低点

图为2016年1月21日拍摄的美元、欧元、人民币、英镑、日圆和港元等币种。 REUTERS/Jason Lee

整理 艾茂林

路透北京10月7日 - 英镑本周的日子可谓是凄凄惨惨。英国首相特雷莎·梅明确启动退欧程序的时间表后，引发“硬退欧”忧虑重压英镑；随后首相又直截了当点评英国央行利率政策，被视作对央行的抨击。

接二连三的冲击让英镑跌跌不休，反复触及31年低点，周五早盘更是短短数秒内大幅跳水约10%，跌势之疯狂实属罕见。鉴于英国退欧给政治经济等各方面带来的不确定性，英镑的下跌行情估计很难就此打住。

市场焦点转向周五的美国非农就业报告，该数据成为投资者押注美联储年底前是否升息的关键。

下周将迎来美联储9月政策会议记录，主席叶伦和数位联储官员将先后发表讲话，此外韩国央行将公布利率决议。

**英镑突然闪跌**

英镑兑美元周五在一些交易平台突然跳水约10%，在不到一分钟的时间内从1.26跌至1.1378美元，下挫至31年新低。亚洲早盘交投清淡，英镑在数秒之内创下如此大的跌幅，令人震惊。

对英国走向“硬退欧”的担忧引发一波卖盘。即使英镑随后有所反弹，但仍可能进一步下跌。

英镑兑美元很快反弹回1.2500美元附近，经过一番震荡之后，最新报在1.2432美元，日内仍下跌1.5%。

英国首相特雷莎·梅本周表示，最晚将在明年3月底启动英国脱欧进程，此后又直率地点评英国央行的利率政策，称利率接近于零以及央行的大规模购债计划，都损害了储户利益。

一些人认为这是不加掩饰地抨击英国央行，在1997年央行获得独立运作资格后，这算得上英国首相发出的最直截了当的措辞。

这使得英镑危机四伏，易受到投机性交投冲击。

一家北美银行的交易商在谈到周五英镑的突然下挫时说道：“在淡静的市况中，(英镑大跌)看起来好像是算法交易所导致。”

“英镑没有理由跌成这样...这几分钟的走势真是疯狂。”

日系银行一交易商说道，跌破期权障碍可能是此次下滑的原因之一，在淡静的市况中更是引发了止损卖单。

投资人担心英国脱欧影响之际，英镑本周在1980年代中期以来的低点附近徘徊，本周恐录得4.2%跌幅。

**没有最低，只有更低**

分析师表示，基于英国退欧政经影响的不确定性，英镑可能会再度走跌。

“确实看起来可能会变成硬脱欧。这对伦敦金融城、制造业等会有影响，而要减轻影响的手段，将是让英镑汇率远远更低，”新加坡外汇经纪商OANDA市场分析师Jeffrey Halley表示。“因此英镑势必将大幅走贬。”

路透本周访问逾60位汇率分析师的调查显示，英镑还会跌得更低。英镑在未来数月料维持颓势甚至刷新数十年低点，因市场忧心英国与欧盟可能很难和平分手而被拒于欧洲单一市场之外。

预估中值显示，在英国首相特雷莎·梅启动里斯本50条条款正式展开为期两年的退欧过程中，英镑可能跌至1.24美元。预估中值还显示，英镑一个月后料交投在1.28美元，六个月及12个月后均料为1.27美元。

受访分析师对英镑一年后的汇价预估区间从1.05美元至1.47美元，范围相当大，显示市场对退欧感到高度不确定性。

英镑兑欧元本周触及五年低点，未来几个月预计将跌得更低。调查显示，到明年3月底，欧元兑英镑将升至0.91英镑。一个月后欧元兑英镑料交投在0.867英镑，六个月及一年后汇价预估分别为0.866和0.861英镑。61位受访分析师当中，有四位预估欧元兑英镑在未来一年内至少会达到平价水平。

**离岸人民币走贬**

中国在岸人民币市场于10月1-9日因国庆假期休市，离岸人民币则走贬，兑美元周五早盘触及6.7182的九个月低点，因美元在海外市场持续走强。本周以来离岸人民币已贬值约0.6%。

分析师称，人民币年内余下时间面临的贬值压力加剧，因美国经济数据向好提高年底前升息的可能。

人民币10月1日刚刚纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子。IMF亚太部门副主任Markus Rodlauer表示，中国可以继续向着实施浮动汇率制取得进展，不会对人民币汇率带来重大干扰。

在被问及他是否预期人民币会再次大幅贬值时，他答道：“人民币汇率未来肯定还会出现波动，但我认为应该预期他们会成功地逐步完成过渡，而不会出现你所说的那种震荡。”

路透调查显示，从目前至2017年9月底止，人民币兑美元将贬值约3%，与1月以来的贬值幅度相近。 (完)